Рейтинг Байдена установил новый антирекорд

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 40%, свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.

Опрос был проведен 21 и 22 марта онлайн среди 1005 взрослых, из которых 432 человека отдают предпочтение демократической партии, 366 – республиканской, погрешность составляет 4%, информирует агентство. Рейтинг Байдена упал на три процента с прошлой недели, нынешний уровень соответствует уровню поддержки, которая была у прошлого президента США Дональда Трампа в этот же период работы на посту, передает РИА «Новости».

Больше всего американцев заботят экономические проблемы, а также международные конфликты.

Напомним, в декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США Джо Байдена. Осенью рейтинг Байдена упал до 46% на фоне вывода войск из Афганистана.

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