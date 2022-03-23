Посол: В Пентагоне забыли, как самолеты НАТО бомбили Югославию, Ирак и Ливию

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии.

Заявление российского посла последовало в ответ на высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы причастности российских Вооруженных сил к военным преступлениям на Украине.

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», – цитирует заявление РИА «Новости».

Антонов отметил, что удары ВС РФ направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.

«В свою очередь радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим», – отметил посол.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—