Мнение: Коротко по Украине. 22.03.2022

Коротко по Украине. 22.03.2022

1. Мариуполь. Продолжаются уличные бои. По оценкам ДНР, с 14,5 тыс. личного состава на момент образования котла, в боеспособном состоянии в Мариуполе осталось примерно половина. Остальные убиты, ранены, пропали без вести, попали в плен или просочились в Запорожскую область.

2. Марьинка. Продолжает штурм поселка. Войска медленно продвигаются, но до полной зачистки этого укрепрайона предстоит еще много работы.

3. Угледар. Войска подходят к Великой Новоселке с юга, а также продавили оборону ВСУ и продвинулись к Новомихайловке. Угледар еще не взят.

4. Авдеевка. Без существенных изменений. Контратаковавшие части 25-й одшбр выбили из Верхнеторецкого. Идут бои в районе Новоселка-2.

5. ЛНР. По Лисичанску, Северодонецку и Попасной без изменений. К фронту переброшены части из Чечни, которые должны принять участие в зачистке населенных пунктов.

6. Изюм. Продолжаются бои, но о каком-то переломе говорить пока рано. Вместе с тем активизировались удары по Славянско-Краматорской агломерации, а также нанесены удары по ж/д узлу в Павлограде и объектам в Лозовой.

7. Харьков. Без существенных изменений. Бои к северу и востоку от города. Основные бои, как и ранее идут где-то на окраинах

8. Киев. Без особых изменений. Несмотря на «контрнаступление», сегодня Украина признала, что ВС РФ контролирует Бучу, Гостомель и часть Ирпени. И главная задача – это удержать Ирпень. Также высосали из пальца «перемогу в Макарове» повесив там украинский флаг, как пару недель назад во «взятой Буче». При этом нет никакого видео, которое подтверждало бы полный контроль ВС РФ над Макаровым. К западу от Киева продолжались среднеинтенсивные бои к северо-востоку от Бровар. Чернигов без изменений.

9. Николаев-Одесса. Новые серьезные удары по городу. Портовая инфраструктура серьезно повреждена. Уничтожено несколько объектов и скоплений ВСУ. Активных наступательных действий нет. В районе Одессы по ряду сообщений фрегатом «Адмирал Макаров» уничтожен украинский корабль «Нетешин», ставивший мины.

10. Запорожье. Усиливается направление Каменского-Орехова-Гуляйполя. Отмечается перегруппировка сил. Но наступление вряд ли начнется до зачистки Мариуполя. Никополь – без изменений.

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