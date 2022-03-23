Мнение: Дым над Варшавой

Озвучена информация, что над российским посольством в Варшаве появился дым. Возможно, от сжигаемых документов. Так же происходило в росийском посольстве в Киеве перед 24 февраля. На пропагандистских каналах начала раскручиваться тема угроз Польше. Песков туманно заявил, что ядерное оружие может быть применено только при наличии угрозы безопасности РФ, но кто опредляет уровень этой угрозы и каковы ее критерии? Лавров вчера тоже прошелся по Польше.

Пока неясно – речь идет о шантаже или решено интенсифицировать конфликт, подняв ставки. В целом это вписывается в практику Кремля: в случае провала одного проекта немедленно инициировать новый кризис, пытаясь прикрыть им предыдущий провал. Со спец-операцией дела идут явно неважно. И даже если по науке положение Украины безнадежное, то на практике воплотить это безнадежное положение в капитуляцию у Кремля явно не хватает сил и ресурсов. Поэтому провал становится все более очевидным, а значит – пришло время организовать новый кризис.

Рост ставок даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии чреват тем, что в какой-то момент ресурса хватит только на организацию кризиса. С остальным уже будет никак. Угрозы Польше сами по себе не слишком понятны в содержательном плане, а если учесть, что в таком случае встает вопрос уже о столкновении со всем альянсом НАТО, то возможно, что это авантюра высшего порядка. "Весь мир в труху" – это, конечно, мемно выглядит в кинофильме, в реальной жизни это совсем иначе.

"Зачем нам мир, в котором не будет России" – слова Путина, которые выглядели оторванными от реальности. Теперь он эту реальность пытается конструировать прямо здесь и сейчас. Проблема в том, что под Россией кремлевские понимают себя и только себя. На остальных 140 миллионов им наплевать. Как и всегда. То, что под их ногами горит земля – факт. Смысл жизни – обокрасть страну и народ и тихо доживать на украденное – утрачен. Теперь их гоняют по всему миру, находят и конфискуют. Тут поневоле озлобишься.

Их мотив понятен. За что погибать обычному жителю России, в этой парадигме не совсем ясно. Что у него может украсть НАТО, чего еще не украли отечественные воры?

—