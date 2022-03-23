 

Хиллари Клинтон заболела коронавирусом

23.03.2022, 4:25, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров.

«Что же, я сдала положительный тест на COVID. У меня легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо», – написала она в Twitter, информирует РИА «Новости».

Хиллари Клинтон, которая в прошлом безуспешно баллотировалась в президенты США, 74 года. Ее супруг, который на год старше, заболевания избежал, но перешел на карантин.

«Билл сдал негативный тест и чувствует себя хорошо», – написала Хиллари Клинтон и попросила посоветовать им фильмы для домашнего просмотра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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