Хиллари Клинтон заболела коронавирусом
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Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров.
«Что же, я сдала положительный тест на COVID. У меня легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо», – написала она в Twitter, информирует РИА «Новости».
Хиллари Клинтон, которая в прошлом безуспешно баллотировалась в президенты США, 74 года. Ее супруг, который на год старше, заболевания избежал, но перешел на карантин.
«Билл сдал негативный тест и чувствует себя хорошо», – написала Хиллари Клинтон и попросила посоветовать им фильмы для домашнего просмотра.
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