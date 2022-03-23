 

США предъявили гражданину РФ обвинения в интернет-торговле личными данными

23.03.2022, 4:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, сообщило американское министерство юстиции.

Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР, информирует РИА «Новости».

Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.

В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы, предупредило министерство юстиции.

Ранее сообщалось, что в США суд приостановил решение об освобождении под залог обвиняемого в отмывании украденных биткойнов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Гендиректор ВТО – в борьбе с пандемией и изменением климата богатые страны оставили бедные без поддержки

07.08 / Источник: вице-президент гильдии продюсеров РФ Глухов погиб в поселке Новый свет

18.10 / Японские производители быстро нашли замену Huawei

18.11 / Власти Ставрополья заявили о ремонте 40 домов культуры по нацпроекту

09.12 / Вооруженный ножами мужчина напал на полицейских на юге Франции

12.11 / Харьковскую ОГА может возглавить первый заместитель Кернеса – СМИ

01.04 / В двух учебниках по истории нашли карту Украины без Крыма

15.12 / Guardian – юридическая неразбериха вынуждает польских женщин делать аборты за рубежом

20.08 / В Японии начали тестировать аккумуляторы нового поколения

24.07 / Сушку белья на балконе сочли опасной для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика