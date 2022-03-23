США предъявили гражданину РФ обвинения в интернет-торговле личными данными

Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, сообщило американское министерство юстиции.

Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР, информирует РИА «Новости».

Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.

В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы, предупредило министерство юстиции.

Ранее сообщалось, что в США суд приостановил решение об освобождении под залог обвиняемого в отмывании украденных биткойнов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган.

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