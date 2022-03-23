 

Посольство РФ призвало США завершить уничтожение химоружияПосольство РФ призвало США завершить уничтожение химоружия

23.03.2022, 4:25, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Посольство РФ в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца.

Дипломаты заявили, что российская сторона еще в 2017 году ликвидировала все свои запасы химоружия, и напомнили, что это было задокументировано профильной международной организацией – ОЗХО, информирует РИА «Новости».

«США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», – написало посольство в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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