 

СМИ: Власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы

23.03.2022, 2:55, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Администрация президента США Джо Байдена ведет подготовку нового пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

«Администрация Байдена готовит новые санкции против большинства членов российской Госдумы, нижней палаты парламента», – цитирует публикацию РИА «Новости».

По сведениям газеты, под рестрикции американских властей могут попасть более 300 депутатов. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против РФ в ходе запланированного на четверг визита в Брюссель.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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