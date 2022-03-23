Gazprom Energy заявила, что не знает о планах Лондона по ее национализации

Британская «дочка» Газпрома Gazprom Energy заявила, что не знает о планах властей Соединенного Королевства взять ее под свой контроль.

«Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими регулирующими органами и не знаем о каком-либо принятом решении о передаче Gazprom Energy под государственный контроль», – говорится в заявлении компании, информирует РИА «Новости».

В компании указали, что материнская компания Gazprom Marketing & Trading Retail поставляет газ потребителям Gazprom Energy с оптовых энергетических рынков, и она не зависит от поставок газа из РФ и не имеет газовых контрактов с Россией.

«Наши клиенты в Великобритании получают свой газ точно так же, как и от любого другого поставщика – через национальную газотранспортную сеть, которая принадлежит, управляется и эксплуатируется компанией National Grid», – пояснили в Gazprom Energy.

Там напомнили, что ни Gazprom Energy, ни Gazprom Marketing & Trading Retail не подвергались каким-либо санкциям со стороны правительства Великобритании, и Gazprom Energy способна выполнять все свои обязательства на внешних рынках розничной торговли газом и электроэнергией.

Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тыс. объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что британское правительство готовится временно взять на себя управление Gazprom Marketing & Trading Retail (материнская компания Gazprom Energy).

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