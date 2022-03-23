 

Мнение: Краткая история участия вертолетоносца “Боном Ричард” в СВО на Украине

23.03.2022, 2:45, Разное
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Краткая история участия вертолетоносца “Боном Ричард” в СВО на Украине.

Между тем, еще в прошлом году корпус сгоревшего вертолетоносца отбуксировали в Техас, где разбирают на металл.

Что конечно не мешает ему входить в состав Черноморского Флота России и участвовать в денацификации Украины. Как минимум на страницах украинских СМИ.
Ставлю на то, что до конца СВО "Боном Ричард" еще как минимум 1 раз повредят или даже потопят.

Источник: Colonel Cassad



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