Мнение: Краткая история участия вертолетоносца “Боном Ричард” в СВО на Украине

Краткая история участия вертолетоносца “Боном Ричард” в СВО на Украине.

Между тем, еще в прошлом году корпус сгоревшего вертолетоносца отбуксировали в Техас, где разбирают на металл.

Что конечно не мешает ему входить в состав Черноморского Флота России и участвовать в денацификации Украины. Как минимум на страницах украинских СМИ.

Ставлю на то, что до конца СВО "Боном Ричард" еще как минимум 1 раз повредят или даже потопят.

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