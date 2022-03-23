Похудение с помощью обруча не миф: 5 самых жиросжигающих упражнений

Самый обычный обруч может стать отличным спортивным снарядом – активные скручивания и вращения укрепляют мышцы. Как показало исследование 2015 г., утяжеленный хулахуп помогает уменьшить объем талии на несколько сантиметров. Участники эксперимента сожгли жир на животе и потеряли в объеме 5,8 см. Ознакомьтесь с упражнениями для похудения, которые можно выполнять с хулахупом.

Детская забава или спортивный снаряд?

Хулахупы существуют уже несколько десятилетий. Так что многие помнят их с самого детства. Но время идет, обручи сегодня стали другими. А модные блогеры вернули этому снаряду популярность. Да и научные исследования говорят о том, что утяжеленный обруч способствует похудению (только на него надо не просто смотреть, а использовать во время тренировки). Как пишет журнал New York Magazine, хулахуп помогает сжигать семь килокалорий в минуту!

Создатель контента из Филадельфии Энджи Ванг перед камерой тренировалась с хулахупом, ее видео стали очень популярны. Девушка рассказала журналистам, что это не только “забавный и необычный” способ тренировки. Она отметила, что ее пресс укрепился, а мышцы кора стали сильней.

Обычный и утяжеленный

Классический обруч очень легкий – менее 400 г. Это полая конструкция, состоящая из пластмассы или железа. Его рекомендуют для обычной кардионагрузки, для начинающих.

Другое дело – утяжеленный хулахуп: его вес, в зависимости от модели, достигает 3 кг. Дополнительная нагрузка заставляет прилагать больше усилий во время тренировки. Соответственно, и лишний вес уходит быстрей. Донна Уокер, фитнес-тренер из Чикаго, говорит, что во время работы с утяжеленным хулахупом прорабатываются мышцы кора, бедер и спины. Если задействовать руки, то работает все тело.

Упражнение 1: обычное вращение

Алан Мортон, личный тренер, советует начинать с него. Даже такой простой вариант – отличное упражнение, особенно если делать его с утяжеленным хулахупом. Алан считает занятия с обручем веселыми, ведь фитнес не обязан быть скучным.

Упражнение, которое нравится, поможет в долгосрочной потере веса, потому что вам захочется возвращаться к нему снова и снова.

Упражнение 2: ходьба с хулахупом

К обычному вращению можно добавить и другие движения! При таком совмещении вы получаете все преимущества тренировки с обручем и еще бонусы:

Дополнительное сжигание калорий. Улучшение координации. Поднятие тонуса. Улучшение баланса.

Чтобы освоить это упражнение, надо для начала переносить вес с одной ноги на другую (во время вращения).

Когда это начнет получаться, выносите поочередно ноги перед собой. Чем более уверенно вы себя чувствуете, тем шире нужно делать шаги.

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Упражнение 3: жим утяжеленного хулахупа

Существуют упражнения, которые задействуют все тело. Утяжеленный обруч вполне возможно использовать в качестве веса. Жим в приседе прорабатывает разные группы мышц:

Ягодицы. Квадрицепсы. Мышцы кора. Плечи.

И все это – только при помощи одного упражнения.

Встаньте прямо, обруч держите внизу. Выполните приседание, когда будете подниматься, начните поднимать руки с хулахупом вверх. Это упражнение улучшает координацию.

Упражнение 4: выпады с вращением рук

Персональный тренер Чарльз Рик считает его одним из лучших для похудения. Ведь выпады с вращением рук задействуют не только мышцы кора. Во время выполнения упражнения прорабатываются также руки и бедра. Это повышает частоту сердечных сокращений и увеличивает количество сжигаемых калорий.

Для этого упражнения понадобится пара маленьких или обычных (не тяжелых) хулахупов. Выполняется очень просто: делая выпад, крутите обручи вокруг запястья.

Упражнение 5: берпи

Чарлз Рик говорит, что любые упражнения для верхней части тела можно выполнять, используя утяжеленный хулахуп. Как делается берпи, знают все. Рик вносит уточнение: “После того как подниметесь из отжимания, поднимите утяжеленный обруч, затем верните его снова на пол. Это поможет увеличить силу рук, привести их в тонус и проработать корпус”.

Крути и худей!

Айзек Робертсон, диетолог и персональный тренер по фитнесу, уверен в том, что вращение хулахупа – “ошеломляющее аэробное упражнение, которое заставит ваше тело работать на протяжении всей тренировки”. Он советует сразу брать утяжеленный обруч, но вам следует ориентироваться на свое самочувствие. Если есть какие-то сомнения, перед началом тренировки нужно посоветоваться с врачом.

Неважно, какой именно обруч вы выберете, этот снаряд как нельзя лучше подходит для того, чтобы сжечь жир на талии.