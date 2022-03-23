Как одеваться женщинам с короткими ногами: оптические эффекты и лучшие наряды весны для коррекции фигуры

Женщин расстраивают особенности телосложения, которые принято считать недостатками, поэтому они ищут способы исправить их с помощью одежды. Например, девушки часто комплексуют из-за коротких ног. Что делать девушкам в этом случае?

Для них есть большое количество способов и хитростей, как визуально удлинить ноги. Совершенно не придется забывать о широких брюках или макси-платьях. Также не понадобится проводить всю жизнь в туфлях на высоких каблуках или платформе. Есть много разной одежды, которая помогает создать эффект более длинных ног и более высокого роста, и ее следует непременно использовать в своих интересах.

Вот несколько удачных образов, которые демонстрируют, как может работать правильно подобранная одежда.

Жилет с платьем

Этой весной в моде звериные принты. Самое время включить в гардероб платье с рисунком зебра. К образу следует добавить модные сандалии на платформе, чтобы стать выше, и длинный жилет, чтобы платье выглядело еще короче. Таким образом можно удлинить ноги и увеличить визуально рост. С помощью эффектной зеленой сумки в образе соединяются все тренды сезона.

Укороченные топы

И хотя заниженные брюки снова в моде этой весной, модели с высокой талией по-прежнему популярны и не сдают своих позиций, особенно в джинсовой версии с широкими штанинами. Чтобы широкий низ не укорачивал фигуру, следует добавить кроп-топ, слегка открывающий талию, и кроссовки на платформе, чтобы сделать ноги длиннее на пару сантиметров. Если надеть шерстяное пальто, вид получится необычным и очень стильным.

Толстовка макси с ботинками

Ариана Гранде, которая не является обладательницей длинных ног, прекрасно знает, как скрыть этот недостаток. Она превратила наряд, состоящий из толстовки оверсайз и высоких сапог, в свой звездный образ, благодаря которому ее узнают. В данном случае такая комбинация работает на отлично. Если выбрать сапоги на каблуке, можно прибавить еще несколько сантиметров к длине ног и, соответственно, к росту.

Длинное платье

Длинные платья также идеально подходят невысоким девушкам с короткими ногами. Здесь важно выбрать крой, который больше всего идет, например, это может быть ампир. Такие платья отличаются завышенной линией талии, которая может располагаться прямо под грудью или немного ниже. Они создают иллюзию более длинного туловища. Если скомбинировать такое платье с белой блузкой, получится идеальный образ для работы в офисе. При этом не нужно надевать обувь на высоких каблуках или платформе. В данном случае идеально подходят удобные ботинки в тон блузке.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Двойная талия

Брюки с высокой посадкой идеально подходят для удлинения ног и создания более стройного силуэта. Но если выбрать двойную талию, как на фото ниже, можно еще больше ее подчеркнуть. Спортивные штаны — хороший вариант для повседневной носки в сочетании с курткой-бомбером и оригинальными солнцезащитными очками. Получается очень модный и непринужденный образ.

Объем в рукавах

Люси Хейл – миниатюрная женщина, но это не мешает ей носить мешковатые брюки с завышенной талией. Чтобы казаться выше, она не только надевает босоножки на платформе, но и выбирает топы с принтом и пышными рукавами, которые привлекают внимание к верхней части тела и визуально удлиняют фигуру.

Длинное платье с квадратным вырезом

Длинное платье идеально подходит для коротконогих девушек, нужно только следить, чтобы оно не волочилось по полу. Хитрость заключается в том, чтобы выбрать модель без рукавов и с довольно большим квадратным вырезом. Это уравновешивает пропорции телосложения и создает нужный эффект.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Монохромный образ

Монохромный образ, или total look, очень популярен этой весной, а розовый цвет фуксии имеет все шансы стать оттенком сезона. Подходящие наряды — это сочетание предметов одежды одного цвета. Если выбрать вариант, состоящий из брюк с высокой талией и укороченного жакета, то можно сделать ноги визуально длиннее.

Мини-платье

Мини-платья становятся модными и популярными каждую весну, и этот год не стал исключением. Они отлично подходят для девушек с не очень длинными ногами, потому что помогают удлинить их, но не всегда целесообразно носить модели с цветочными принтами. Можно комбинировать платье с маленькими сумками через плечо и мокасинами с носками – получится наряд в стиле девяностых.