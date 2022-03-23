В Севастополе стая чаек выстроилась в форме буквы Z

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23.03.2022, 1:30, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!В Севастополе местные жители заметили, что чайки выстроились в форме буквы Z в основании Памятника затопленным кораблям.

«Каждый видит то, что хочет увидеть. Но чайки однозначно русские!» – говорится в Telegram-канале общественной организации «Севастопольские мамы».

К посту была прикреплена фотография Памятника затопленным кораблям, на котором чайки выстроились в форме буквы Z.

Ранее автопробег в поддержку спецоперации на Украине прошел в станице Гиагинской в Адыгее. Организованная колонна из трех десятков автомобилей проехала по главным улицам райцентра. На автомобилях были размещены литера «Z», флаги РФ и символика патриотической направленности. По окончании мероприятия на главной площади станицы состоялся масштабный флешмоб. Автомобили построились в виде буквы Z – символа военной операции по защите жителей Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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