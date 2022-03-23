 

В Польше у границы с Белоруссией замечена бронетехника США

23.03.2022, 1:30, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Пользователи Сети начали публиковать видео, на которых видно, что военная техника США перемещается вблизи пограничного пункта Бобровники в Польше.

Пограничный пункт Бобровники расположен вблизи от границы с Гродненской областью Белоруссии. Пользователи Сети, заснявшие кадры перемещения бронетехники США, говорят на видео о том, что им удалось запечатлеть вторую колонну техники, направляющуюся в сторону белорусской границы.

 

Ранее стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.

До этого глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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