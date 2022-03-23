 

Венедиктов объявил о закрытии офиса «Эха Москвы» на Новом Арбате

23.03.2022, 1:30, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил о закрытии офиса «Эха», в котором радиостанция просуществовала 26 лет.

«Покинули офис на Новом Арбате, в котором проработали 26 лет», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Затем радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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