 

Мнение: США возглавят борьбу за “Новый мировой порядок”

23.03.2022, 1:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США возглавят борьбу за "Новый мировой порядок"

По своему историческое видео.

Байден открыто признает, что:

1. Старый вашингтонский мировой порядок – все. Вместе с "миром основанном на правилах". Американских правилах. В целом, это финальная точка в миропорядке существовавшем с момента уничтожения СССР. Теперь это признано и президентом США. СВО РФ на Украине фактически форсировала ликвидацию прежнего миропорядка.

2. Теперь США собираются бороться за "новый мировой порядок", которому еще предстоит сформироваться в новой Холодной войне. Вполне понятно с кем они собираются бороться – с Китаем и РФ.

3. США собираются стать "лидером свободного мира", то есть группы стран зависимых от США – остатки так называемого "мирового сообщества".
О временах всемирного гегемонизма придется забыть. "Несвободный мир" фактически выходит из под американского диктата даже на концептуальной основе. Блоковое мышление уровня Холодной войны торжествует.

https://t.me/boris_rozhin/35217 – цинк

Вот так провернулся маховик истории и мы плавно перешли из одной эпохи в другую, хотя многие этого еще до конца не поняли или не осознали. Мир меняется на наших глазах с огромной скоростью.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Коронавирус: Последние новости

23.04 / Сердце Родины

09.08 / В Башкортостане тысячи человек вышли на акцию в защиту шихана Куштау

20.10 / Россияне смогут повторно пройти срочную военную службу в армии Союзного государства

08.01 / Мнение: Герои демократии

19.11 / Мнение: Тоталитарный Дайджест. 19.11.2020

08.01 / Мнение: “Великая шахматная доска”

30.08 / Volkswagen Lavida попал в список популярных авто на рынке Китая в 2021 году

21.07 / Мнение: За Макроном следили с помощью израильского шпионского ПО

10.07 / В Европе одобрили препарат для лечения рака поджелудочной железы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика