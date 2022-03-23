Мнение: США возглавят борьбу за “Новый мировой порядок”

США возглавят борьбу за "Новый мировой порядок"

По своему историческое видео.

Байден открыто признает, что:

1. Старый вашингтонский мировой порядок – все. Вместе с "миром основанном на правилах". Американских правилах. В целом, это финальная точка в миропорядке существовавшем с момента уничтожения СССР. Теперь это признано и президентом США. СВО РФ на Украине фактически форсировала ликвидацию прежнего миропорядка.

2. Теперь США собираются бороться за "новый мировой порядок", которому еще предстоит сформироваться в новой Холодной войне. Вполне понятно с кем они собираются бороться – с Китаем и РФ.

3. США собираются стать "лидером свободного мира", то есть группы стран зависимых от США – остатки так называемого "мирового сообщества".

О временах всемирного гегемонизма придется забыть. "Несвободный мир" фактически выходит из под американского диктата даже на концептуальной основе. Блоковое мышление уровня Холодной войны торжествует.

https://t.me/boris_rozhin/35217 – цинк

Вот так провернулся маховик истории и мы плавно перешли из одной эпохи в другую, хотя многие этого еще до конца не поняли или не осознали. Мир меняется на наших глазах с огромной скоростью.

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