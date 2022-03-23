Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии

…по делу о «мошенничестве» и «оскорблении» суда.

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии №2 приговорил политика Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима, передает корреспондент «Новой газеты» из зала трансляции.

Помимо этого, суд назначил Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей.

Судья Маргарита Котова признала оппозиционера виновным по делу о «мошенничестве» и «оскорблении» суда. В ходе прений сторон прокурор Надежда Тихонова просила назначить Навальному 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн.

Защита оппозиционера настаивала на оправдательном приговоре и указывала на отсутствие в действиях Навального состава преступления.

Навальный прокомментировал приговор цитатой из сериала «Прослушка».

Навального признали виновным в особо крупном мошенничестве и неуважение к суду. Речь идет о предполагаемом «хищении» пожертвований политику на предвыборную кампанию 2018 года и на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*.

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Эпизод о неуважении к суду связан с оскорблением Навальным мировой судьи, прокурора и внука ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко во время судебного процесса по делу о клевете на Артеменко в 2021 году.

В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан. В настоящее время оппозиционер отбывает срок в три с половиной года лишения свободы в ИК-2 Покрова, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году по делу «Ив Роше».

*Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ. Также ФБК признан властями «иноагентом».

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