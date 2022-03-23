 

Вынесено решение по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате

23.03.2022, 0:02, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Центральный районный суд Волгограда вынес приговор по делу об убийстве после ссоры в родительском чате отца-одиночки Романа Гребенюка, обвиняемых Арсена Мелконяна, Анну Мелконян и Армана Смбатяна приговорили к заключению сроком от пяти с половминой до 11 лет.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, суд признал их виновными в гибели 41-летнего волгоградца Романа Гребенюка, у которого 23 октября 2020 года возник конфликт с Анной Мелконян в школьном чате, где родители школьников обсуждали домашнее задание детей. Гребенюк поругался с Анной Мелконян, после чего та якобы обратилась за помощью к мужу и брату, информирует «Коммерсант».

Арсена Мелконяна, защищая «честь» своей сестры, 23 октября 2020 года жестоко избил Гребенюка, который получил открытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в состоянии комы. Ему сделали операцию, но утром 1 ноября он скончался.

Суд признал виновным Арсена Мелконяна по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «угроза убийством». Он проведет 11 лет в колонии строгого режима.

Анну Мелконян осудили за подстрекательство и пособничество, ее приговорили к пяти годам и шести месяцам в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Ее муж – Арман Смбатян – приговорен к семи годам колонии строгого режима по двум статьям за покушение и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Никто из подсудимых свою вину не признал.

Гособвинение запрашивало для основного фигуранта наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сестре – семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его шурину – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Волгоградский областной суд оставил под арестом Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве Гребенюка.

Местные СМИ публиковали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой Мелконяна. Бывшая жена убитого раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Сестру Мелконяна и ее мужа заподозрили в подстрекательстве, поскольку женщина настаивала на силовом методе решения конфликта.

Адвокат Павел Астахов заявлял газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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