 

Британцы раскритиковали министра обороны страны из-за признания по Украине

23.03.2022, 0:02, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Читатели Daily Mail подвергли критике министра обороны Великобритании Бена Уоллеса после его слов об истощении запасов ракет у страны.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В беседе с блогерами Уоллес рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

«Этот идиот должен чистить туалеты здания министерства, а не управлять им», – возмутился cretinous, информирует РИА «Новости».

«Отправить в отставку! Невероятно, что такие клоуны правят страной», – пишет Partridge A.

«Путин сейчас смеется над нами», – считает Man on a Soapbox.

«Самое время вводить танки в Великобританию», – сыронизировал Save_Our_Sanity.

«Этот клоун представляет угрозу для нашей национальной безопасности, его нужно срочно убрать из правительства», – убежден The14men.

«Какой глупец! Трое моих сыновей сейчас служат в британской армии в подчинении такого начальника!» – поделился Thishotchick.

До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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