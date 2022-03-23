 

Прокуратура Украины завела дело против Киселева и Скабеевой

23.03.2022, 0:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Украинская генпрокуратура завела дело против журналистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия», – цитирует сообщение офиса генпрокурора Украины РИА «Новости».

По информации ведомства, Киселев и Скабеева в телевизионных эфирах неоднократно оправдывали спецоперацию РФ на Украине. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки, также ее планируется объявить в международный розыск.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир от голода

25.01 / Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут

21.05 / “Дольше не скисает”. Глинская рассказала, как приготовить молоко с карамельным привкусом и домашнюю ряженку

17.02 / На Украине резко подорожала стоимость борщевого набора

05.02 / Газпром проигнорировал аукцион на прокачку газа через Польшу

22.10 / Metro – Мадуро обещал привить всех венесуэльцев от COVID-19 российской и китайской вакциной

10.08 / Ирена Понарошку развелась с мужем

22.12 / Банки к концу года начнут выдавать пластиковые карточки “єПідтримка” – Федоров

08.05 / В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть РФ Аляску

31.07 / Европу призвали учесть российское исследование для предупреждения второй волны COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика