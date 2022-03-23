Прокуратура Украины завела дело против Киселева и Скабеевой

Украинская генпрокуратура завела дело против журналистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия», – цитирует сообщение офиса генпрокурора Украины РИА «Новости».

По информации ведомства, Киселев и Скабеева в телевизионных эфирах неоднократно оправдывали спецоперацию РФ на Украине. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки, также ее планируется объявить в международный розыск.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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