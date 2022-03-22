Мнение: Об отъезде творческой интеллигенции из России
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Фиг знает кто это, но сказал по сути верно, даром что с матом.
—
Источник: Colonel Cassad
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Фиг знает кто это, но сказал по сути верно, даром что с матом.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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