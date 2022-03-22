 

Мнение: Об отъезде творческой интеллигенции из России

22.03.2022, 23:50, Разное
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Фиг знает кто это, но сказал по сути верно, даром что с матом.

Источник: Colonel Cassad



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