От салатового до бордо: как выбрать свой оттенок цветных стрелок на весну 2022-го и правильно их наносить

На протяжении уже многих сезонов подряд одним из самых модных трендов являются цветные стрелки в макияже глаз. С их помощью можно без особых усилий, но при этом очень эффектно придать своему взгляду особый шарм, подчеркнуть его красоту, глубину и выразительность.

Выбор цвета

Итак, на месте мода не стоит. В классические черные стрелки визажисты уже давно вдохнули новую жизнь. Разноцветные карандаши, лайнеры, подводки и тени позволяют вам удачно подчеркнуть оттенок своих глаз благодаря яркому, броскому макияжу. Главное – выбрать правильный цвет.

Зеленые глаза привлекают еще больше внимания, если подчеркнуть их фиолетовой, бордовой или красно-коричневой подводкой. Выигрышно смотрятся также бирюзовый, оливковый и хаки.

Голубоглазым женщинам рекомендуется использовать оранжевый, терракотовый и бронзовый цвета. Для того чтобы подчеркнуть глубину взгляда, стоит остановиться на фиолетовой подводке.

Серые глаза встречаются чаще всего. Их обладательницам лучше всего подойдут коричневый, песочный, медный, серый, сливовый и темно-синий оттенки.

Карие глаза всегда смотрятся обворожительно. Но еще больше они сводят с ума в обрамлении фиолетовых, серо-фиолетовых, лавандовых, сливовых, сапфировых, индиго и салатовых стрелок.

Форма и вариации

Определение подходящего цвета – это только первый шаг. После этого необходимо решить, какие стрелки вы желаете нарисовать.

Очень интересно, к примеру, смотрятся растушеванные стрелки. Такой вариант является женственным и мягким. Кстати, идеально подходит любому типу лица и форме глаз, будь то нависшее веко, глубоко посаженные глаза или азиатский разрез.

Не менее эффектны цветные графичные стрелки. Они могут быть и широкими, и тонкими, и длинными, и короткими. Главное – это четкое очертание линий. В этой технике нет места просветам, растушевке, зазубринам и другим неровностям.

Весьма привлекательно смотрятся также цветные двойные стрелки. Их можно нарисовать абсолютно по-разному – на ваше усмотрение. Можно подвести верхнее и нижнее веко. Можно повторить основную стрелку рядом с помощью другого цвета. Можно создать два хвостика у одной стрелки.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Обратите свое внимание также на градиентные стрелки – подводку с плавным переходом от одного цвета к другому. Оттенки можно использовать самые разнообразные.

Подбираем косметику

На современном рынке сегодня представлено огромное разнообразие косметических средств для создания цветных стрелок. Одним из самых популярных является жидкая подводка. Кисть может быть и мягкой, и твердой. Первый вариант идеально подходит для нанесения тонких изящных линий. Второй позволяет рисовать стрелки любой толщины. Однако в обоих случаях необходима твердая рука.

Цветную гелевую подводку чаще всего упаковывают в специальные шайбочки, в комплекте к которым прилагается кисть для нанесения. Если кисти нет, приобретите ее отдельно. Выбирайте скошенную – так подводку наносить будет намного удобнее.

Карандаши – самый простой в нанесении способ. Достаточно провести вдоль роста верхних ресниц толстую линию и сделать ее более тонкой, прорисовывая хвостик.

Техника нанесения стрелок для глаз лайнером схожа с техникой нанесения их с помощью жидкой подводки с твердым аппликатором. Рисуйте различные стрелки – классические и графические. Только руку держите твердо.

Еще один вариант – стрелки, нарисованные цветными тенями. Просто прорисовывайте их скошенной кистью и наслаивайте количество теней до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.