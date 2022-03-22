Выбираем постельное белье по фэншуй, чтобы в доме царили гармония и любовь

Постельное белье, как утверждают специалисты по фэншуй, оказывает влияние на наш организм и даже на отношения с партнером. Если комплект подобран правильно, то наше самочувствие улучшается, мы чувствуем прилив сил и энергии. Также улучшается и качество отношений с любимым человеком. Вот рекомендации, как выбрать постельное белье так, чтобы в доме царили гармония и любовь, а со здоровьем не было никаких проблем.

Цветовая гамма

Черный и темно-синий цвет – то, чего точно следует избегать. Эти оттенки являются самыми неблагоприятными как для здоровья, так и для межличностных отношений. Считается, что темно-синие комплекты провоцируют в семье ссоры и разлады. Черные – повергают в уныние, в депрессивное состояние. Если спать на темном постельном белье, то могут мучить кошмары.

Разберем те оттенки, которые благоприятны при выборе постельного белья.

Белый

Этот цвет придает сил и бодрости, усиливает энергетику человека, дарит мощный заряд энергии. Считается, что на постельном белье такого цвета просыпаешься как будто обновленным, со свежей головой и ясным разумом. Появляется внутренняя стабильность, создается позитивный настрой. Негативные эмоции уходят, пропадают злоба и агрессия.

Возможно, белоснежное белье не слишком практичное в плане использования, но учитывая его магические плюсы, можно сказать, что оно того стоит.

Желтый

Этот цвет укрепляет нервную систему, олицетворяет мудрость и доброту. Человек начинает мыслить позитивно и смотреть на мир с оптимизмом. После отдыха на постельном белье такого оттенка увеличивается работоспособность, повышается продуктивность.

Желтый комплект рекомендуется приобретать тем парам, которые недавно пережили череду ссор и сейчас стараются сохранить отношения и вывести их на качественно новый уровень.

Зеленый

Это – цвет релакса. Он позволяет избавиться от дурных мыслей, дарит легкость, снимает стресс. Согласно фэн-шуй, такой оттенок является символом процветания и роста во всех смыслах. Зеленое постельное белье рекомендуется использовать в том случае, когда вы вынашиваете новую идею, планируете новый проект. Его мощная магическая энергетика способствует быстрому достижению поставленных целей.

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Розовый

Комплект такого цвета дарит чувство надежности, защищенности, спокойствия. Розовый цвет снимает стресс, помогает избавиться от злобы и агрессии. А еще считается, что такой оттенок помогает притянуть любовь в свою жизнь. Поэтому если вы находитесь в поисках второй половинки, то настраивайтесь на романтическую волну с помощью розового постельного белья.

Красный и оранжевый

Красный – очень мощный энергетически цвет, поэтому он однозначно не подходит импульсивным решительным людям. А также парам, у которых и так в семье бушуют итальянские страсти. Красное постельное белье следует приобретать неуверенным в себе, несмелым людям, которым следует раскрепоститься. Также оно подойдет тем парам, которым вновь нужно разжечь огонь страсти в отношениях.

Оранжевый цвет – это настоящий антидепрессант. Он помогает бороться со страхами, фобиями, повышает уверенность в себе.

Голубой и фиолетовый

Голубое постельное белье рекомендуется приобретать тем людям, которые занимаются умственной деятельностью, интеллектуальным трудом. С помощью такого комплекта можно расслабиться и восстановиться после умственных нагрузок.

Фиолетовый – мистический цвет. Он усиливает и помогает развивать экстрасенсорные способности. На белье такого цвета чаще всего снятся вещие сны.

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Другие оттенки

Коричневый и бежевый цвета создают атмосферу тепла, уюта. Они также ассоциируются с надежностью, стабильностью.

Золотое или серебристое постельное белье способствует финансовому благополучию. Такие комплекты укрепляют психическое и физическое здоровье.

Цвета по фэншуй

Все цвета делятся на инь и ян. Первая категория – это те оттенки, которые дарят спокойствие и умиротворение. Если именно о такой атмосфере вы мечтаете в семье, тогда приобретайте комплекты следующих цветов:

зеленый; фиолетовый; голубой; розовый; белый.

Если вас привлекает яркая и насыщенная самыми разнообразными событиями жизнь, если в интимно сфере вы любите и стремитесь к разнообразию, то вам следует выбирать постельное белье категории Ян. К ней относятся такие цвета как:

оранжевый; красный; желтый.

Рисунки

Еще наши предки на Руси считали, что именно во сне человек является наиболее уязвимым. Чтобы защитить его от духов и нечистых сил, на постельное белье наносились специальные узоры, в основном орнаменты в виде вышивки. Самым мощным был рисунок с солнцем. Считалось, что такой принт оберегает спящего от любого вмешательства злых сил. Для укрепления семьи и брака на белье наносился рисунок в виде круга.

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В фэншуй есть тоже свои правила на этот счет. Некоторые рисунки считаются хорошими, а некоторые – нет. Для начала рассмотрим, от каких композиций лучше отказаться.

Нежелательные принты

Следует с осторожностью относиться к геометрически узорам. Например, вертикальные полосы на белье сулят раздоры, конфликты, предрекают разлуку, разрушают доверительные отношения. Ссоры в отношениях с партнером могут спровоцировать узоры с острыми углами.

Нежелательный рисунок – изображение любого хищного животного. Такой принт вселяет чувство тревоги, опасности, ухудшает настроение.

Если на постельном белье изображены здания, то сон обещает быть коротким и беспокойным. Если присутствуют изображения людей, то в отношениях партнеров может появиться кто-то третий, кто разрушит их союз.

Также нежелательны рисунки с водоемами и с водой в принципе. Считается, что такое белье может подтолкнуть к злоупотреблению спиртным.

Благоприятные рисунки

Таковыми являются любые растительные орнаменты, изображения цветов. Каждый цветок символизирует что-то свое:

пион – долгая семейная жизнь; тюльпан – счастье; астры – романтика в отношениях; хризантема – усиливает страсть и притягивает любовь; подсолнух – укрепляет семью; лотос – изобилие, достаток; ирис – успешная реализация планов; орхидея – семейное счастье, дети; бамбук – крепкое здоровье, долголетие, финансовое благополучие.

Удачными являются изображения бабочек, ведь это символ радости и любви. Такой рисунок помогает одиноким притянуть в жизнь любовь, а в отношениях уже сложившейся пары разжигает огонь страсти. Благоприятными являются изображения ангелов. Такой рисунок дарит озарение, просветление.

Смело можно покупать постельное белье с красивыми живописными пейзажами, зелеными деревьями, цветущими растениями. Эти изображения сулят удачу, успех, благополучие. Убедитесь в том, что на рисунке не изображены осень или зима. Нужно выбирать те рисунки, где природа уже ожила.

Трава, облака, плавные геометрические линии – те принты, которые обладают хорошей энергетикой. Их смело можно покупать семейным парам.

Материал

Лучше всего приобретать комплекты из натуральных дышащих тканей. На таком постельном белье вы сможете хорошенько выспаться, восстановить силы и восполнить запасы энергии. Натуральные материалы привлекают в жизнь удачу и достаток, в то время как синтетические обладают негативной энергетикой. Также следует отказаться от комплектов из атласа.

Обратите внимание на декор. Кружево на постельном белье только приветствуется, как и тисненые узоры. Эти детали усиливают положительные вибрации, помогают привлечь в жизнь благополучие и гармонию.