Мнение: Таджикистан. Сумма проблем

В Таджикистане наблюдается резкий всплеск цен на продовольственные товары. Один из наиболее востребованных товаров — мука — за первую декаду марта подорожал с 270 до 325 сомони. В выступлении президента Рахмона два дня назад по поводу праздника Новруз прозвучал призыв «набраться терпения, не паниковать и верить, что проблемы носят временный характер». В документах правительства звучат формулировки «необоснованный рост цен».

При этом нужно отметить, что национальная валюта сильно обесценилась, а кризис в России, который все больше приобретает характер катастрофы, неизбежно приведет к оттоку трудовых мигрантов обратно в Таджикистан. Что резко усугубит и без того сложную социальную обстановку.

Ко всему на границе с Афганистаном таджикская оппозиция и таджикские «крыло» Талибана (строго говоря, это не сам Талибан, а именно таджики, союзные талибам) сосредоточили по разным оценкам от 6 до 10 тысяч вооруженных боевиков. Граница усилена, но кроме как на российскую 201 базу особых надежд у Таджикистана, наверное, нет. Тем более, что часть самой таджикской армии сейчас сосредоточена в Ферганской долине, где в любой момент может вспыхнуть новый конфликт с Киргизией.

По сути, обстановка вполне созрела для того, чтобы что-то произошло. Будет ли это какой-то внутренний кризис или внешний — проблемы могут наложиться друг на друга практически мгновенно.

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