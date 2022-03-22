 

Мнение: Милитаризация сознания

22.03.2022, 23:01, Разное
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Парень вышел на одиночный пикет. С листом бумаги на котором не было ни слова. Одни звездочки.

Но парня задержали, а Тверской райсуд Москвы оштрафовал парня на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). И именно из-за плакатика  «*** *****».

Это уже какая-то шизофрения. По-моему, не парня надо было наказывать, а тех, кто его задержал. Кому в звездочках привиделось то, что запрещено законом, а не МОЯ ЖИЗНЬ, МИР ТУПЫХ, и даже не ВСЕ КОЗЛЫ…. Но суд решил иначе. Невольно возникаете вопрос, если в плакатчике «*** *****» судья тоже разглядел дискредитацию вооруженных сил России, может что-то не так в голове у судьи,  может его сознание уже милитаризированно?

А если бы на плакатике у парня не было ни слов, ни звездочек? Его все-равно наказали бы даже за чистый белый лист бумаги?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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