В Сети появилось видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в Севастополе

Пользователи Сети опубликовали редкое видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из Севастополя.

Мужской голос на видео сообщает, что запись сделана 22 марта. На кадрах видна набережная Севастополя, а сама съемка ведется на моле. На видео запечатлен момент залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из акватории Черного моря.

Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.

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