 

Песков: РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране

22.03.2022, 22:35, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, сообщил в эфире телеканала CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», – цитирует его РИА «Новости».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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