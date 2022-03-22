Захарова назвала манипуляцией попытку Зеленского уподобить события на Украине Холокосту

Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести искусственные параллели между Холокостом и нынешними событиями на Украине является гнусной манипуляцией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с обращением Зеленского к депутатам Кнессета.

«Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина – в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине. Объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова «Холокост», «Бабий Яр». Без зазрения совести украинский президент спекулировал на «переплетении историй» украинцев и евреев, на общей угрозе их «тотального уничтожения», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве.

Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.

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