Мнение: На Невзорова завели уголовное дело
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На Невзорова завели уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).
Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи устанавливают местонахождения Невзорова для проведения следственных и процессуальных действий.
PS. Есть мнение, что Невзорова в России мы еще долго не увидим.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет