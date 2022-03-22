 

Мнение: На Невзорова завели уголовное дело

22.03.2022, 22:25, Разное
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На Невзорова завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи устанавливают местонахождения Невзорова для проведения следственных и процессуальных действий.

PS. Есть мнение, что Невзорова в России мы еще долго не увидим.

Источник: Colonel Cassad



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