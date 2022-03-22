 

Обиделся – Личное мнение

22.03.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напавшего вчера в Домодедово на бывшую девушку и её нового мужчину чувака задержали.

https://t.me/lenamiro/11170

Зачем вы вылили в людей кислоту? Ревновал. В каких вы отношениях с потерпевшей? В ссоре?

Чувак, ты совсем с дуба рухнул?!

Какие обиды? Какие ссоры? С момента расставания, как говорят, прошло 2 года.

Девушка живёт дальше. Никого не трогает. А этот покупает кислоту, преследует, пытается изуродовать.

Чувак, ты вообще в себе или что?!

Смотрю видео с допроса. Я понимаю, что не всем быть брутальными красавцами. Но если ты не Брэд Питт, бери чем-то другим!

Умом. Эрудированностью. Будь добрым, внимательным человеком. За это тоже любят, невзирая на неказистую внешность.

Нет, он вместо этого бегает с банкой кислоты и калечит людей, потому что всё никак не может понять, что уже давно нет отношений.

Он-то считает, что они есть! Просто он в ссоре с девушкой. Ревнует — два года. Изменяете за спиной? На, нахрен, кислотой вам!

Очень жаль, что у нас всё ещё нет закона в практике, запрещающего близко подходить к бывшим.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Из-за ковида москвичей просят отложить плановые визиты в поликлиники

29.11 / Спасет скотч, нитка или соль: как снять кольцо с опухшего пальца

04.06 / Володин: Диалог Путина и Байдена необходим

05.08 / В Санкт-Петербурге нашли мертвой 8-летнюю девочку

09.11 / Мнение: Протесты в Польше. 7-8.11.2020

28.06 / Собянин рассказал о развитии программы “Мой район” в Западном округе

13.06 / Прости, Юра, мы тут наснимали

23.05 / Мнение: А он ко мне по-русски обратился с каким-то тупым вопросом…

04.01 / NI включил армию России в ТОП-5 самых мощных сухопутных войск мира к 2030 году

12.10 / Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде в октябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика