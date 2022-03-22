Обиделся – Личное мнение
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Напавшего вчера в Домодедово на бывшую девушку и её нового мужчину чувака задержали.
https://t.me/lenamiro/11170
Зачем вы вылили в людей кислоту? Ревновал. В каких вы отношениях с потерпевшей? В ссоре?
Чувак, ты совсем с дуба рухнул?!
Какие обиды? Какие ссоры? С момента расставания, как говорят, прошло 2 года.
Девушка живёт дальше. Никого не трогает. А этот покупает кислоту, преследует, пытается изуродовать.
Чувак, ты вообще в себе или что?!
Смотрю видео с допроса. Я понимаю, что не всем быть брутальными красавцами. Но если ты не Брэд Питт, бери чем-то другим!
Умом. Эрудированностью. Будь добрым, внимательным человеком. За это тоже любят, невзирая на неказистую внешность.
Нет, он вместо этого бегает с банкой кислоты и калечит людей, потому что всё никак не может понять, что уже давно нет отношений.
Он-то считает, что они есть! Просто он в ссоре с девушкой. Ревнует — два года. Изменяете за спиной? На, нахрен, кислотой вам!
Очень жаль, что у нас всё ещё нет закона в практике, запрещающего близко подходить к бывшим.
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Источник: Лена Миро
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