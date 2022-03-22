Обиделся – Личное мнение

Напавшего вчера в Домодедово на бывшую девушку и её нового мужчину чувака задержали.

https://t.me/lenamiro/11170

Зачем вы вылили в людей кислоту? Ревновал. В каких вы отношениях с потерпевшей? В ссоре?

Чувак, ты совсем с дуба рухнул?!

Какие обиды? Какие ссоры? С момента расставания, как говорят, прошло 2 года.

Девушка живёт дальше. Никого не трогает. А этот покупает кислоту, преследует, пытается изуродовать.

Чувак, ты вообще в себе или что?!

Смотрю видео с допроса. Я понимаю, что не всем быть брутальными красавцами. Но если ты не Брэд Питт, бери чем-то другим!

Умом. Эрудированностью. Будь добрым, внимательным человеком. За это тоже любят, невзирая на неказистую внешность.

Нет, он вместо этого бегает с банкой кислоты и калечит людей, потому что всё никак не может понять, что уже давно нет отношений.

Он-то считает, что они есть! Просто он в ссоре с девушкой. Ревнует — два года. Изменяете за спиной? На, нахрен, кислотой вам!

Очень жаль, что у нас всё ещё нет закона в практике, запрещающего близко подходить к бывшим.

—