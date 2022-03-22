 

СК возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова

22.03.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в запрещенном в РФ инстаграме и 19 марта на канале в YouTube опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ».

В релизе СК отмечается, что сейчас принимаются меры по установлению местонахождения Невзорова.

Ранее сегодня суд в Москве арестовал на два месяца Сергея Клокова, обвиняемого в распространении «фейков» о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По данным РИА Новости, гражданин работает техником запасного пункта управления столичного главка МВД.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело о «фейках» про действия российской армии против блогера Вероники Белоцерковской. По данным ведомства, она сейчас находится не в России, поэтому ее планируют объявить в международный розыск.

В марте дела по аналогичной статье возбудили против жителя Томска и жительницы Северска. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Закон о внесении в УК статьи 207.3 — о публичном распространении «фейков» о российской армии — президент РФ Владимир Путин подписал в начале марта. По ней можно получить до 10 лет лишения свободы, если это повлекло «тяжкие последствия» — до 15.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Все общие деньги Омаровых – Личное мнение

21.07 / Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

31.08 / На что обратить внимание, составляя осенний аутфит: трендовые вещи

15.02 / Мнение: Рейтинг регионов по уровню жизни, наказание за собак и реальная польза вузов

20.09 / Популярный в России напиток может повышать риск рака

11.04 / Компромисс не для нас?

23.03 / Книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

23.04 / Подборка видеоматериалов на военную тему

13.09 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 12.09.2020

02.04 / 7 изобретений Николы Теслы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика