СК возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в запрещенном в РФ инстаграме и 19 марта на канале в YouTube опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ».

В релизе СК отмечается, что сейчас принимаются меры по установлению местонахождения Невзорова.

Ранее сегодня суд в Москве арестовал на два месяца Сергея Клокова, обвиняемого в распространении «фейков» о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По данным РИА Новости, гражданин работает техником запасного пункта управления столичного главка МВД.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело о «фейках» про действия российской армии против блогера Вероники Белоцерковской. По данным ведомства, она сейчас находится не в России, поэтому ее планируют объявить в международный розыск.

В марте дела по аналогичной статье возбудили против жителя Томска и жительницы Северска. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Закон о внесении в УК статьи 207.3 — о публичном распространении «фейков» о российской армии — президент РФ Владимир Путин подписал в начале марта. По ней можно получить до 10 лет лишения свободы, если это повлекло «тяжкие последствия» — до 15.

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