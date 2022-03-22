Мнение: Россия — не Венесуэла, партия поражения и траур на N+1

1. В связи с западной санкционной войной против России оживились сторонники партии включения печатного станка. Мол, давайте просто напечатаем денег, снизим ставку ЦБ, раздадим всем льготных кредитов (а их распределением, разумеется, займутся правильные люди). Это якобы единственное спасение, и якобы в нём нет никакой угрозы гиперинфляции и многолетнего краха экономики.

К счастью, наши власти твёрдо отказались идти по этому самоубийственному пути. Комментарий Кримсональтера:

https://t.me/crimsondigest/1430

Сегодня у псевдопатриотов должен быть день скорби и плача. Надежды – рухнули. Россия – не станет Венесуэлой. И даже Аргентиной не станет.

Но так как псевдопатриоты и их гуру (в виде сидящих на олигархических подачках экономистов) ненавидят читать первоисточники (тогда они бы например прочитали закон о ЦБ и хотя бы несколько хороших учебников по экономике), то они еще не в курсе что все их надежды <…> – не сбудутся, причем не сбудутся независимо от того останется ли Эльвира Набиуллина у руля ЦБ на еще один срок или нет. <…>

Разбрасывания денег с вертолета – не будет. Деньги будут давать там где это требуют стратегические интересы, постепенно приводя список получателей в порядок (в идеале с жёсткой проверкой того как эти привилегии используются).

Да, я в курсе что программа не идеальна. Идеальных программ не бывает, но вот эта штука в том числе обеспечивает тот факт, что нас нельзя с помощью санкций тупо уморить голодом. Работает без печатного станка и без разбрасывания денег с вертолета, и без превращения рубля в труху. Бывают же чудеса на свете, если не заниматься идиотизмом.

Наши западные оппоненты еще в 2014-2015 были уверены, что мы “включим Венесуэллу” и похороним себя как типичная страна третьего мира. Не срослось. И на этот раз, вероятно, тоже пронесёт. И это лучшая новость на сегодня.

Напомню, что в 2021 году инфляция в Венесуэле составила почти 700%. Это чудовищно много, однако это в разы лучше, чем в прошлые годы. В 2020-м инфляция достигала почти 3000%, так что 700%, по мнению венесуэльских властей – это уже «выход из состояния гиперинфляции»:

https://tass.ru/ekonomika/13377825

Россия на протяжении многих лет оказывает политическую и экономическую помощь Венесуэле. Перевоспитать тамошних социалистов, пристрастившихся к печатному станку, оказалось делом непростым, но, как видите, даже социалисты демонстрируют некоторую обучаемость. Глупо было бы повторять настолько очевидные ошибки в нашей собственной стране.

2. Блогер monetam пишет про современных и исторических пораженцев:

https://monetam.livejournal.com/1850203.html

Что же касается надежд на поражение России, то тут тоже полезно иметь в виду реальную, а не воображаемую историю. В истории России уже был случай, когда победила партия поражения собственного правительства. Наступил ли от этого мир? Нет. Наступило ли процветание? Тоже нет. Более того, те же люди, которые разваливали ненавистную империю, всего через пять лет восстановили её в границах, близких к прежним.

Надо только уточнить, что границы в 1922 году были близки к прежним только на карте очень большого масштаба. Были потеряны Польша, Финляндия, Молдавия, западные части нынешних Белоруссии и Украины. Население страны сократилось почти на треть, мы лишились огромного промышленного потенциала. Экономику изувечили расточительной и неэффективной планово-социалистической системой, а под многие оставшиеся регионы России была заложена бомба националистической политики коренизации.

3. Научно-популярный сайт N+1 сменил 24 февраля дизайн на траурно-чёрный, также администрация заявила, что не будет теперь публиковать новости в рубрике «Оружие»:

https://nplus1.ru/

https://vk.com/nplusone?w=wall-91933860_340126

Похоже, редакции очень хотелось хоть как-то поддержать США в их агрессии против России, но редакция не рискнула высказать своё мнение прямым текстом. Полагаю, причину застенчивости следует искать вот в этой строчке, пропечатанной едва заметным шрифтом сверху страницы:

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