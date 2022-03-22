 

Мнение: Враг №1

22.03.2022, 21:35, Разное
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Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

И даже не важно, за что конкретно политик получил такой суровый приговор. Очевидно, что не было бы этих уголовных дел, придумали бы что-то другое. Лишь бы Навальный надолго остался в за колючей проволокой.

Суровость приговора, по-моему,  говорит только о том, что Навальный на свободе – опасен для системы власти. И власть панически боится Навального. Сегодня Навальный, похоже, враг №1 для власти.

У меня нет никаких сомнений, что приговор в отношении Алексея Навального будет отменен. Может через год, может через пять лет, или десять. Но вот доживет ли Алексей до полной реабилитации? Я уже сомневаюсь. Сейчас его, думаю,  этапируют из Покровки куда-нибудь за Урал. А там с ним может случиться все что угодно…. Не дай Бог, конечно. И мне очень хотелось бы ошибиться….

Фотография Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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