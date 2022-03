Королева Летиция, Екатерина Шульман и другие не закрашивают седину: почему это модно

Тренд на седые волосы не нов, но в сегодняшней повестке только набирает обороты. Еще в начале пандемии девушки столкнулись с невозможностью салонного окрашивания и разделились на два лагеря: одни решили красить волосы сами, другие просто расслабились и позволили седине остаться. Стало очевидно, что в ряде случаев седина выглядит более чем красиво и добавляет прическе особый шарм.

Королева Летиция Энди Макдауэлл

Эта тенденция началась за год или даже два до появления COVID-19, но именно в пандемию она оказалась особенно популярна. Карантин определенно помог воодушевить женщин. Обычно многие, заметив седину, сразу идут в салон. Но, находясь дома на карантине, они осознали, насколько прекрасны их естественные корни,

– рассказал в интервью Vogue голливудский колорист Джек Мартин. Среди поклонниц подобной естественности – королева Летиция, Энди Макдауэлл, Александра Грант, Мэй Маск, Екатерина Шульман, Оксана Фандера и многие другие.

Екатерина Шульман Оксана Фандера

Такое ощущение, что мир осознал, насколько красивыми, естественными и вдохновляющими могут быть седые волосы,

– считает Россано Ферретти, глобальный амбассадор Wella Professionals, известный своей техникой “невидимой стрижки”. Согласно исследованию бренда, у 1/3 женщин и 1/2 мужчин возраста 65+ натуральные седые волосы. Одни просто следуют тренду, другие беспокоятся о здоровье волос, третьи хотят избежать повторяющихся затрат, связанных с салонными процедурами. На эту тенденцию откликается и бьюти-индустрия, представляя все больше средств антивозрастного ухода за волосами, а также продукты, призванные укрепить седые волосы и придать им красивый оттенок. А подчеркивать седину смолоду или оставить этот тренд про запас – каждый решает сам.

Тонер True Grey, Wella Professionals Маска Total Results So Silver, Matrix Масло-Концентрат Cicaextreme, Blond Absolu, Kerastase Кондиционер Keep My Blonde, ICE Professional, Natura Siberica