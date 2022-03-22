Мнение: Мифа о ВОВ больше нет

Разрушение главного российского Культа

Включил тут как-то пропагандистское ток-шоу на Первом канале, посвященное, естественно, тому, что происходит на Украине (больше сейчас говорить не о чем) – наткнулся на обсуждение в странном, как мне показалось, ключе: «эксперты» и ведущий на разные лады упрекали украинцев… в том, что они не сдаются. Буквально: устроили, мол, черт знает что, зачем-то воюют в своих городах, из-за этого «напрасно льется кровь», имеют место «напрасные жертвы». А положение-то, мол, у них безнадежное! Они ведь окружены! Почему бы, мол, просто не сдаться, сложить оружие и заняться, как любят говорить у нас в стране, «мирным созидательным трудом»?

И все «эксперты», изначально подобранные по принципу полной лояльности и одобрения ВСЕГО, что делается от имени РФ, дружно соглашаются – да-да, как можно-с, сопротивление ведь бесполезно, давно б сдались и т.п…

Что странного? Ведь логика вроде как безупречная. Действительно – зачем сопротивляться, если силы заведомо неравны, а итоговое поражение гарантировано? Это ведь рациональность, не более того. С одной стороны – да; с другой – все равно как-то дико, что вот такое теперь звучит уже и по главному пропагандистскому рупору страны. Ведь практически все годы путинского правления, а если вдуматься – то и до него, весь советский период – главные пропагандисткие СМИ утверждали нечто абсолютно противоположное и тщательно выстраивали культ Великой Победы, в основе которого всегда были три вещи: жертвенность, стойкость и оборона в безнадежном положении.

А если еще чуть напрячь память, то все эти призывы к капитуляции мы все слышали, читали и смотрели множество раз – в бесчисленных книгах, фильмах, теле- и радиопередачах о Великой Отечественной войне, они были не в каждом втором произведении, а, пожалуй, в каждом первом. Только звучали они… из уст немцев. Но ровно в тех же выражениях: «Рус, сдавайса! Ты окружен! Сопротивление бесполезно! Доблестная германская армия не желает кровопролития! Нам не нужны лишние жертвы! В германском плену вас ждет горячая пища и русская вотка!»

И каков, по канону, ВСЕГДА был ответ? Только такой: «И в ответ снова застучал пулемет Ивана Поликарпова». Советский миф о Великой Победе (бережно подхваченный и многократно усиленный при Путине) просто не допускал ничего иного, никакого «более рационального» поведения.

Конечно, плен в советских канонических, и даже в постсоветских заказных произведениях тоже был. Это был отдельный поджанр – «советские в плену». Но КАК попадали в плен герои произведений? Тут тоже был нерушимый канон: ТОЛЬКО в бессознательном состоянии. Был ранен, оглушен, контужен – тут-то и подобрались враги, отобрали у лежащего без сознания его винтовку, вытащили из-за голенища нож. И никак иначе. Пытался вспомнить какую-нибудь книгу о войне, в которой НАШ герой с поднятыми руками идет сдаваться фашистам. В каноне такая сцена могла иметь место только в одном-единственном варианте: герой идет с поднятыми руками к толпе фашистов с автоматами, а в кулаке у него на самом деле зажата его последняя граната. И он идет, чтобы взорвать себя вместе с врагами.

Представляю – расскажи сейчас такое «экспертам» в студии Первого канала! Они ведь, поди, тут же возмущенно закудахчут, хлопая крыльями – разве ж так можно?! Это нецивилизованно! Это противоречит правилам ведения войны! Это дикость!

И этим, кстати, опять нарушат канон, подорвут великий Культ – поскольку фразы о «нецивилизованности» и о «правилах ведения войны» мы тоже сотни раз слышали с самого детства в тех же фильмах о ВОВ, которые всегда в изобилии показывали по тому же Первому каналу. Только говорили их опять… немцы. В советском каноне именно лицемерные и жестокие захватчики-немцы всегда больше всех возмущаются русской «нецивилизованностью» и тем, что «русские воюют не по правилам» – а советские, наоборот, ГОРДЯТСЯ тем, что воюют не по правилам, то есть: активно задействуют местное население, партизанят, атакуют по ночам, проводят диверсии, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры (водокачки, электростанции и т.п.) – плюя на то, что таким образом портят жизнь не только оккупантам, но и собственному гражданскому населению, которое осталось под оккупантами…

А один из самых популярных и знаменитых боевых мифов как советских, так и постсоветских людей – миф о Сталинграде?! ПОКОЛЕНИЯ жителей всего СССР воспитывались на том, что Сталинград – это едва ли не самая славная страница из всей ВОВ, ОБРАЗЕЦ несокрушимой обороны и невиданной стойкости, «город, в котором был сломан хребет фашистскому зверю» и т.д. А ведь что из себя представляет «оборона Сталинграда»? Это в самом чистом виде – бои в городе.

Причем, хотя советские и не любили акцентировать на этом внимание – они и не особо скрывали, что Сталинград был городом, из которого гражданское население было эвакуировано далеко не полностью. Это, кстати, отражено даже в не столь давней пафосной поделке Бондарчука-сына «Сталинград» (показанной по Первому каналу) – там бойцы занимают многоэтажку в полностью разрушенной городской застройке, а в одной из квартир как ни в чем ни бывало живет девушка Крыся. Бои, бомбежки и артобстрелы идут рядом с ней, поверх нее и вокруг.

Не помню ни одного произведения о ВОВ, в котором бы мелькнула хоть тень осуждения в адрес командования или русского народа за то, что они вздумали воевать с захватчиками в черте города, в котором к тому же еще оставалось достаточно много гражданских. Более того! Советские, которые прошли войну и сохранили некоторое уважение к врагу, все ж, насколько я помню, практически никогда – даже «идеологические» работники – не опускались до такой пошлости, как осуждение немцев за то, что они яростно сражались за свой Берлин – даже тогда, когда на Германию шли уже с двух сторон и в исходе войны ни у кого уже не было никакого сомнения.

Однако теперь, не моргнув глазом, переобувшись в воздухе и изменив мнение на 180 градусов, эксперты в студиях Первого канала, как и во всех остальных телевизионных студиях из еще не закрытых телеканалов, безмерно возмущаются тем, что на Украине «смеют» воевать в городской черте, «подвергают риску» мирных жителей, «хотя их положение безнадежно». Конечно, такая точка зрения вполне рациональна – но как тогда быть с традиционным мифом о ВОВ? Будем ли мы сейчас упрекать защитников Сталинграда?

А как же свирепая дискуссия, спровоцированная лет 5 назад уже закрытым телеканалом «Дождь» – насчет блокады Ленинграда? Охальники из «Дождя» даже ничего не утверждали, они всего лишь позволили себе сформулировать вопрос – дескать, а не надо ли было просто сдать Ленинград, чтобы спасти миллион жителей города, которые умерли в нем от голода?

Что тогда началось! Выступили едва ли не все патриотически настроенные граждане, включая весь нынешний набор «говорящих голов» с ТВ в полном составе – и все гневно заклеймили позором и чуть ли не прокляли бестактных журналюг «Дождя» за их политическую близорукость, мягкотелость и непонимание величия подвига советского народа, а также оскорбление памяти защитников Ленинграда. Ответ был единодушен и непреклонен: КОНЕЧНО, НЕТ!! Ни в коем случае! Сама мысль о сдаче Ленинграда – кощунство, надо было стоять только насмерть, никаких «выгод» от сдачи быть не могло, даже думать в этом направлении – тоже кощунство, и т.д.

И вот – тут еще одна составляющая Советского Канона Культа, и мы все ее тоже усваивали прямо с детского сада и далее в режиме нон-стоп: сдача в плен или капитуляция вообще не рассматриваются как сколь-нибудь позитивное дело В ПРИНЦИПЕ. А уже тем более – из каких-то гуманитарных соображений, которые канон просто презирает и не считает существенными. Проще говоря – сдаваться нельзя! Русские не сдаются!!

И в связи с этим – опять же вопрос: если мы считаем, что Ленинграду сдаваться было нельзя ни при каких обстоятельствах – почему тогда мы утверждаем, что условный Харьков сдаваться должен? Потому что «не сдаваться» положено только нам, а всем прочим, наоборот, положено сдаваться, и желательно сразу?

Тут есть и еще одна логическая нестыковка: например, если мы говорим, что украинцы сдаваться должны из «гуманных соображений», чтобы «было меньше жертв» и «чтобы не было войны» – это ведь можно обернуть и на нас. Какова официальная, с российской точки зрения, причина нынешней СВО? Что Россия не хочет приближения НАТО к своим границам, не хочет появления «враждебного блока» на Украине и т.д. Но, оборачивая, спросим: а разве НАТО (блок из пары десятков стран, чье совокупное население под 800 млн. человек) – не сильнее России? Разве его экономическая мощь не превышает российскую кратно, а то и на порядок? Так почему ж тогда, исходя из той же логики, сама Россия не сдалась НАТО? Не было бы войны, не было бы кровопролития, были бы спасены жизни и ресурсы.

Рассуждения о сдаче в контексте «лишь бы не было войны» именно поэтому могут применяться в дискуссии только из совсем уж демагогических соображений. Неужели в нашем агитпропе этого не понимают?

Ну и в целом – текущая «невойна» отчаянно противоречит не только столько лет лелеемому «мифу о ВОВ» (который она просто стирает в порошок), но и в целом русской культуре. Например, я уже не раз вспоминал, слушая наших «ястребов», знаменитый эпизод из «Братьев Карамазовых», в котором один из самых ненавистных персонажей Достоевского, Смердяков, обосновывает, как было бы, дескать, хорошо, если бы Россия проиграла Наполеону, такими словами: «В таком случае нация умная победила бы нацию весьма глупую-с» (то есть русских).

Это один-в-один аргументация многих нынешних русофилов, которые так и говорят: украинцы – нация глупая, бесполезная и вообще не нация, и поэтому как было бы хорошо и правильно, если бы их победили умные и великие русские!

Ну-ну. Пока получается так, что мы пытаемся победить, попутно легко и непринужденно отрекаясь от всех своих великих мифов.