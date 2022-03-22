Песков: Спецоперация на Украине идет по плану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по четкому плану и в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

Он отметил, что с самого начала никто и не планировал провести ее за пару дней. Также Песков опроверг сообщения о якобы созданных в РФ трудовых лагерях для беженцев, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что главная цель ВС РФ в Мариуполе заключается в очищении города от националистов. Оккупировать Украину никто не планирует, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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