В мире: Определилось главное русофобское государство Прибалтики

Прибалтийские страны давно стали средоточием ненависти к РФ – но то, что происходит сегодня, невозможно было даже представить. На людей, осмелившихся публично высказать поддержку действиям РФ на Украине, заводят уголовные дела, вызывают на «беседы» и заносят их данные в свой местный «Миротворец». Всем этим отличаются власти Латвии – и эта страна, пожалуй, переплюнула своих соседей по русофобии.

19 марта Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) отрапортовала о том, что возбудила уже семь уголовных дел против лиц, которые публично высказывали в соцсетях пророссийскую точку зрения. Обвинения им предъявлены по статьям Уголовного закона Латвии 74.1 («Оправдание геноцида, преступлений против человечества и мира, оправдание военных преступлений») и 78-й («Разжигание национальной ненависти»).

Также СГБ осуществляет «реализацию мер по защите информационного пространства». Сотрудники службы просматривают в интернете сотни публикаций, комментариев и видео, выискивая «признаки поддержки России».

Процессы поставлены на поток

Чаще всего людей с «неправильной» точкой зрения вызывают на беседу и выносят им предупреждение – о том, что если они не станут держать свое мнение при себе, то окажутся фигурантами уголовного дела. На сегодняшний день СГБ вынесла предупреждение примерно сотне человек. В поле зрения спецслужбы также попала публичная деятельность партии «Русский союз Латвии». СГБ предупредила эту политическую силу о «несоответствии некоторых ее действий интересам нацбезопасности Латвии и международным правовым нормам».

16 марта – в день, когда в Риге прошло шествие сторонников легиона «Ваффен СС» – было начато уголовное дело в отношении женщины: как сообщается, «за ношение на одежде атрибута российской армии на Украине». Также к ней применен штраф в размере 350 евро.

Оппозиционный публицист Владимир Линдерман пишет, что в Латвии возбуждение уголовных дел за «оправдание российской агрессии против Украины» поставлено на поток. «Служба госбезопасности Латвии отчиталась о семи начатых процессах. В основном применяется статья 74.1 – "Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений". Что юридически абсурдно: ни один суд в мире не признал действия РФ или российских граждан на Украине преступлением против человечности, мира или военным преступлением. Не говоря уж о геноциде. Как можно обвинять в "оправдании" чего-то, что не признано преступлением?

Но кого сейчас интересуют логика и право. Их место заняли пропаганда и произвол. Конституция, свобода слова? Нет, не слышали. Кроме того, около 100 жителей Латвии получили официальные предупреждения от СГБ. О недопустимости оправдания действий России. Так сказать, желтая карточка перед красной», – констатирует Линдерман.

Он информирует новость из Даугавпилса: возбуждено более 20 административных дел. «Группа местных жителей собралась снять украинский флаг с городской музыкальной школы, за что и поплатилась.

Большинство дел возбуждено по статье "мелкое хулиганство". Прекрасна формулировка из протокола, которую мне прислали. Оказывается, собравшиеся отрицали необходимость поддержки Украины и ее народа, которая (имеется в виду, поддержка) стала ОБЩЕПРИНЯТОЙ МОРАЛЬНОЙ НОРМОЙ в Латвии! Вот это да! Как вам такое новшество? Общепринятые нормы потому и называются "общепринятыми", что не вызывают разногласий в обществе. Например, играют дети в песочнице, мамаши болтают на скамейках, а тут приходит пьяный дядька и начинает материться. Это и есть нарушение общепринятой нормы, то самое мелкое хулиганство. А отношение к событиям на Украине называется иначе – политические взгляды. И они могут быть у людей разные», – напоминает Владимир Линдерман.

Он добавляет, что «похабнейшие до тошноты плакаты» (в которых упоминается пресловутый «русский военный корабль»), выставленные напротив посольства России, нарушением общепринятой моральной нормы в Латвии не считаются.

«Миротворец» – свой, «ламповый»

На днях в интернет-сети появился сайт, представляющий из себя латвийский вариант печально известного портала «Миротворец». На сайте содержатся фотографии и персональные данные уже 158 уроженцев Латвии, охарактеризованных в качестве «антилатвийских провокаторов» и «пропагандистов русского мира».

Анонимные создатели портала заявили: «Понимая к какому ужасу привела поддержка "русского мира", мы стараемся приложить все усилия, чтобы высветить эту заразу в балтийских странах. Сидя в уютных европейских креслах, эти " люди" призывают войну в Литву, Латвию и Эстонию своими постами в социальных сетях и в интернет-порталах. Они ратуют за убийства жителей Украины российскими захватчиками. Они выражают "своё мнение". Мы сделаем так, чтобы их особое мнение не затерялось на просторах интернета, всегда надежно хранилось и было легкодоступно».

Чтобы оказаться в списке, размещенном на сайте, достаточно разместить в соцсети пост в поддержку РФ и с критикой киевского режима, или даже просто поставить «лайк» под одним из таких комментариев. В список «врагов народа» внесены и два юрлица – партия «Русский союз Латвии» и посольство РФ в Латвийской Республике.

Публицист Вадим Гилис, оказавшийся в списке латвийского «Миротворца», сообщил в соцсети: «РСЛ собирается предпринять шаги юридического характера в отношении этой дикой и тупой провокации. Предлагаю всем нам, имеем мы какое-то отношение к РСЛ, или нет, принять участие в этом полезном начинании. Кто-то пытается привнести в жизнь нашей страны тот бред и кошмар, который уже сотворил "Миротворец" на Украине. Поскольку латвийский "Миротворец" зарегистрирован в Arizona, US, то географически авторство как бы не вызывает сомнений».

В списке латвийского «Миротворца» оказался и рижский журналист Алексей Стетюха, известный своими репортажами из горячих точек. И несмотря на то, что он лично занимается помощью украинским беженцам, его тоже занесли в «расстрельный» список. «Свершилось. В Латвии появился свой, ламповый "Миротворец". Если кто не знает – это сайт со списком врагов народа», – c иронией пишет Стетюха.

Личности авторов латвийского «Миротворца» пока неизвестны – высказываются предположения, что это могут быть как местные уроженцы, так и выходцы с Украины. Но латвийская пресса с восторгом подхватила столь «полезное» начинание.

Алексей Стетюха растерянно сообщает: «Мне сегодня скинули ссылку на наше местное СМИ. На достаточно авторитетный ресурс… И там как раз статья про "Миротворец". Но не про то, что полиция начала искать создателей и определяет состав преступления – нет. Там про то, что благодаря неизвестным благородным активистам у полиции появилась крутая база данных с именами тех, кого неплохо бы подергать на допросы. И все это в таком радостном ключе подано, что прямо эгегей. Нас там назвали "каталогом". И в этой статье нет ни малейшей попытки даже прикинуться, что кто-то пытается соблюсти хоть минимальный политес и корректный тон журналиста. Там только что "русскими свиньями" не обозвали».

Журналист не скрывает удивления. «И все это с таким задором, с таким нескрываемым ликованием, что кажется – дай автору автомат, он бы сам весь "каталог" перестрелял… Статью с латышского портала переводит и публикует у себя русскоязычный латвийский портал. Причем не просто переопубликовывает, но и самостоятельно вносит в текст несколько фамилий "врагов народа". И все это с ликованием, с призывом выявлять и сообщать. Пока не отслеживать и уничтожать, но сколько там осталось. На этом портале работают люди, с которыми мы вместе выходили на перекур, пили пиво, жали друг другу руки. Мы очень маленькая деревня. Мы все друг друга знаем…», – пишет Стетюха.

Арест «Алконафтера»

Среди прочих в «каталоге» местного «Мировторца» оказался популярный видеоблогер Кирилл Фёдоров, известный также, как Alconafter. Канал 31-летнего Федорова «История оружия» на настоящий момент насчитывает 512 тысяч подписчиков. Другой связанный с Федоровым телеграм-канал «Война. История. Оружие» имеет 610 тысяч подписчиков. Темы его блогов: сравнительные достоинства военной техники разных стран, игровые стримы, разбор вооруженных конфликтов по всему миру (в том числе и Донбасс), интервью с ветеранами и военными историками. Что интересно, еще недавно этот блогер подавался в Латвии как ходячий пример «истории успеха» и даже чуть ли не противник российских властей.

В позапрошлом году латвийский портал Tvnet.lv опубликовал рассказ Федорова о том, как он вступил в конфликт с российским каналом «Звезда», добившимся временного удаления его канала. По мнению блогера, недовольство россиян вызвало то, что он разоблачал коррупцию в Минобороны. Он объяснял, что в его видео в качестве визуальных материалов и для цитирования использовались материалы с телеканала «Звезда» – и поэтому посыпались предупреждения. «Они начали кидать страйки где только можно. На YouTube правило – если присылают три страйка, то канал удаляют», – пояснял Федоров и жаловался, что «лишился работы, семи лет жизни, порядка двух тысяч роликов».

Позже, однако, Alconafter возобновил свою деятельность видеоблогера – а в последние дни у него выходили ролики и стримы, посвящённые российской спецоперации на Украине (они собирали более миллиона просмотров каждое). Сам Фёдоров подчеркивал, что старается придерживаться нейтральной точки зрения на события. Тем не менее, эти ролики и стримы вызвали неудовольствие латвийских властей, которые сочли, что Федоров подыгрывает «российской пропаганде».

В итоге блогер решил эмигрировать в Россию. Такое решение, по словам его знакомых, было принято в связи с тем, что ему начали поступать регулярные угрозы – «Алконафтеру» настоятельно предлагали сменить направленность его роликов на жёстко антироссийскую, обещая в противном случае серьезные проблемы.

Но 17-го марта, буквально перед самым отъездом, прямо в квартире родителей он был задержан органами госбезопасности Латвии. Под подписку его не выпустили, а родственникам и адвокату, как пишет издание Readovka, пригрозили проблемами, если они будут общаться с российской прессой. По имеющимся данным, Фёдорову инкриминируют «Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти» и «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира, а также военных преступлений».

Максимальное наказание, которое предусматривают эти статьи – до пяти лет тюремного заключения. Позже в Риге также был задержан еще один администратор канала «История оружия», помогавший Федорову. Его также обвиняют в шпионаже и работе на российскую разведку.

В настоящий момент на портале change.org уже висит петиция, авторы которой призывают предоставить Кириллу Фёдорову гражданство РФ и политическое убежище. Однако в любом случае для того, чтобы уехать в Россию, ему нужно предварительно выйти на свободу. А когда это произойдёт, совершенно неясно – тем более, что даже если его и выпустят, то наверняка под подписку о невыезде.

Алексей Стетюха отмечает еще один любопытный момент – несмотря на популярность Фёдорова как видеоблогера, в Латвии о нём знали единицы, ведь большинство его подписчиков живут в других странах. «Расчет очень правильный, на самом деле. Если совсем грубо говоря, то человек "не из тусовки". Он не на слуху среди "лидеров мнений", а значит – никто за него особо и впрягаться не будет. Ну, то есть, все вяло осудят пережимание горла свободе слова, но – абстрактно. Без персонализации. Ну, то есть "жё суи Федоров" не будет.

Зато СГБ запустило пробный камешек на посмотреть: можно ли закрывать блогеров. Оказывается, можно. Они сначала посмотрели, а потом показали», – заключает журналист.

Теги:

Латвия

,

русские

—