СМИ: США и НАТО решили, что Белоруссия присоединится к спецоперации на Украине

США и НАТО считают, что Белоруссия в ближайшее время может присоединится к спецоперации РФ на Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель разведки НАТО изданию CNN. По его словам, альянс оценил, что Белоруссия «подготавливает почву, чтобы оправдать готовящееся наступление на Украину».

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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