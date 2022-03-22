 

Мнение: Навального посадили на 9 лет

22.03.2022, 20:55, Разное
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Навальному выписали 9 лет тюрьмы за мошенничество и оскорбление судьи. Плюс 1,2 млн. рублей штрафа.
Прокуратура просила 13 лет, но суд срезал 4 года.
Если бы Навальный еще годик посидел в Германии, то сейчас бы ездил по миру вместе с Гуайдо и Тихановской изображая из себя "лидера демократической России" и ярко осуждал "российскую агрессию".
Ну а так, присел надолго. Как некоторые уже иронизируют, Навальный стал единственным мошенником, кого он смог посадить. Как уже ранее не раз писал, до истории с "отравлением", Навальный был вполне выгоден политическоу блоку Кремля, так как через него стравливали пар и собирали информацию о несогласных через регулярные утечки личных данных. Но стоило Навальному попасть в чужую игру, где его хотели использовать для других дел, историю с Навальным достаточно быстро закрыли. Вместе с самим Навальным. Скрипач не нужен. А в военное время и подавно.

Источник: Colonel Cassad



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