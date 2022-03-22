Боня и прокладки – Личное мнение

Боня продемонстрировала своим подписчицам три пачки прокладок.

https://t.me/lenamiro/11172

«Кому в Москву отправить? Я знаю, что сейчас там с этим будет дефицит», — заливаясь смехом, поинтересовалась Боня.

Ну, что я могу сказать.

Насмехаться над тревогами людей, на которых ты зарабатываешь себе на дешёвые прокладки в дорогом Монако, — это, как минимум, странно.

Именно этим женщинам Боня впаривает свои курсы по омоложению лица без ботокса. Именно им она втюхивает рекламу. Именно они обеспечивают поступление денег на Бонин счёт.

И именно над ними Боня сейчас смеётся.



Художественный вымысел vs Суровая реальность. Фото: Соцсети

Вику забавляет то, как некоторые российские женщины запасаются прокладками на год вперёд.

При этом Боня игнорирует очевидную лично мне истину: именно эти наивные, легко поддающиеся панике женщины и купят у неё очередной марафон по лифтингу лица с помощью яиц и крахмала.

Купят под давлением: «Сегодня — последний день распродажи курса. Успевайте! Количество мест ограничено!»

Вика явно недооценивает свою целевую аудиторию. Аудиторию, за счёт которой она, собственно, и живёт.

Пока живёт. Потому как такое к себе отношение даже самые легковерные умы считывают на уровне подсознания и перестают платить.

Нельзя жить за счёт тех, над кем ты смеёшься. Глупо, смеяться над теми, кого нужно искренне любить.

Согласны? Как думаете, что будет с Боней в будущем?

—