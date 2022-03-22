Житель Самары демонтировал унитаз из закрывшегося McDonald’s и выставил его на Avito

В Самаре задержали сантехника, который выставил на площадку Avito унитаз из закрывшегося в городе ресторана быстрого питания McDonald’s. Стоимость лота составила 1 млн рублей.

По словам правоохранителей, самарец Роман Ш. попал в ресторан уже после официального его закрытия. Он предложил услуги сантехника, чтобы законсервировать помещение на время перерыва в работе. Выполнив свою работу, мужчина демонтировал унитаз из санитарного узла кафе и погрузил его в свою машину.

– 20 марта в полицию поступил звонок от представителей сети «Теремок». Они сообщили, что в помещении, откуда 14 марта выехал McDonalds для перерыва в работе, отсутствует унитаз. Сыщики в течение суток установили личность похитителя и задержали его. Следствием будет дана правовая оценка действиям данного гражданина, — рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД по городу Самара Константин Ефимов.

Объявление с унитазом уже снято с Avito. Однако пользователи заметили новую публикацию на площадке с тем же унитазом: некий Константин Е. продаёт его за 1,3 млн рублей.

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