 

Житель Самары демонтировал унитаз из закрывшегося McDonald’s и выставил его на Avito

22.03.2022, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Самаре задержали сантехника, который выставил на площадку Avito унитаз из закрывшегося в городе ресторана быстрого питания McDonald’s. Стоимость лота составила 1 млн рублей.

По словам правоохранителей, самарец Роман Ш. попал в ресторан уже после официального его закрытия. Он предложил услуги сантехника, чтобы законсервировать помещение на время перерыва в работе. Выполнив свою работу, мужчина демонтировал унитаз из санитарного узла кафе и погрузил его в свою машину.

– 20 марта в полицию поступил звонок от представителей сети «Теремок». Они сообщили, что в помещении, откуда 14 марта выехал McDonalds для перерыва в работе, отсутствует унитаз. Сыщики в течение суток установили личность похитителя и задержали его. Следствием будет дана правовая оценка действиям данного гражданина, — рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД по городу Самара Константин Ефимов.

Объявление с унитазом уже снято с Avito. Однако пользователи заметили новую публикацию на площадке с тем же унитазом: некий Константин Е. продаёт его за 1,3 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Сенатор объяснил необходимость строительства базы ВМФ РФ в Судане интересами России как великой державы

25.03 / Мнение: Северная Корея возобновила пуски баллистических ракет

14.11 / Мнение: Сталинский Календарь на 2021-й год

21.03 / В Белоруссии запретили делать евроремонт

01.09 / Мнение: Не тот безнал

21.11 / Эксперты сообщили о модных напитках, оказавшихся полезнее чая и кофе

11.08 / Байден потребовал от Кремля увеличить расходы на образование

10.07 / Певицу МакSим будут спасать с помощью пищевой добавки

17.03 / Мнение: О подвигах «кадыровцев» сами-знаете-где

30.08 / Мнение: О чудовищной сверхмертности в Москве 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика