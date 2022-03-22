Мнение: Пустые полки в Испании, ситуация в Ирландии и новый юмор от Шарли Эбдо

1. В воскресенье некоторые писали, что конкретно в их европейских странах продукты в магазинах есть. Ну конечно! Европа ещё не голодает — пока что только начались перебои с транспортом. Проблема не тотальная, просто временный бардак. Который закончится известно как: цены на еду поднимутся, и европейцам придётся затягивать пояса — отказываться от мяса, к примеру, как предлагает сейчас немецкий министр.

Вместе с тем конкретно в Испании магазины и вправду частично опустели. Вот присланные читателями фотографии уже из другой торговой сети, Лидл. Как видите, основная еда разобрана, и покупателям приходится брать теперь то, что они в жизни не взяли бы, если бы у них оставался выбор.









Народ ходит с пустыми тележками вдоль пустых полок и пытается осознать новую реальность. Испанские водители тем временем сигналят — таким образом они протестуют против запредельных цен на бензин. Интересно, и до кого они собираются достучаться своими гудками?

2. Блогер elenaocl пишет, что даже в зажиточной, тёплой, зелёной Ирландии дела обстоят далеко не самым лучшим образом:

https://olegmakarenko.ru/2375064.html?thread=847937176#t847937176

Я в Ирландии живу, никто здесь на великах ездить не собирается, а наш лидер зелёной партии предлагает пересесть на велики и понизить температуру на градус, чтоб сэкономить. Год назад он ввел налог на СО2, его вся страна за это ненавидит. А тем временем наступает беда. Дизель и бензин под 2 евро за литр, поднялось с 1,20 евро. Больше половины домов до сих пор отапливаются керосином, в сентябре поднялся до 80 центов за литр, а сейчас 1,40 евро.

Это просто убийство для всех. Нам, чтоб нормально так дом топить, нужно 50 литров в неделю!

Есть камин, уголь также с сентября был 9 евро за 20 кг, подняли до 13, сейчас 18 евро сделали. 2 мешка в неделю уходит.

Ещё топят торфом, люди сами заготавливают летом. Но он, во-первых, горит быстро и тепла не так много дает. На продажу тоже есть, под шумок цена тоже возрастёт, но этот же “зеленый клоун” в прошлом году издал запрет на использование fossil fuel, чтоб уменьшить CO2.

Все плевать хотели на “зеленых”, сейчас бы не замерзнуть, все ждут весны.

3. Журнал Шарли Эбдо – тот самый, в честь которого 7 лет назад русскоязычная интеллигенция нацепляла на себя значки и хэштеги #ЯШарли – теперь предлагает ездить на украинцах:

https://lenta.ru/news/2022/03/19/charlie/

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo показал новую обложку, темой которой стали беженцы с Украины и рост цен на топливо после введения санкций.

«Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — гласит предложение на карикатуре.

Напоминает легендарные исторические сведения об аварах, угнетавших славян в VII-VIII веках, запрягавших в свои повозки славянских женщин.