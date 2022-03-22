 

Фотопортрет принцессы Дианы, который ей не нравился, выставлен на аукцион

22.03.2022, 19:50, Разное
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Аукционный дом Bonhams выставил на продажу легендарный снимок принцессы Дианы, сделанный фотографом Теренсом Донованом в 1986 году. Стартовая цена торгов, которые состоятся послезавтра, 24 марта, 15 тысяч фунтов стерлингов. 

На снимке, который сделали к 25-летию принцессы, Леди Ди позирует в фиолетовом бальном платье из мятого бархата. 

Именно этот портрет поместили на марки, выпущенной Королевской почтой в 1997 году. И именно этот портрет в свое время совершенно не понравился принцессе. Как пишут биографы Дианы Уэльской, увидев отпечатанный снимок Леди Ди “скривилась” и сказала, что ей не нравится это фото. Очевидцы полагают, что Диана хотела выглядеть на фотографии проще, быть ближе к людям, не такой недоступной. 

Ранее, в начале марта, в Кенсингтонском дворце появился ранее неизвестный портрет покойной принцессы. Снимок был сделан известным фотографом Дэвидом Бейли в 1988 году по заказу Национальной портретной галереи. 

Тот год, когда был сделан снимок, был непростым для Дианы. Во-первых, она вместе с мужем совершила две королевских тура: сначала в Азию – по Японии, Индонезии, потом Чарльз и Диана побывали в Испании и Канаде, а в ноябре посетили Оман, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Кроме того, Диана была уже очень несчастна в браке. Как рассказывал Чарльз своему официальному биографу Джонатану Димблби, в то время он возобновил отношения с Камиллой Паркер Боулз, а у Дианы еще в 1984-м начался роман с капитаном Джеймсом Хьюиттом. Напомним, что официальный развод принц Чарльз и принцесса Дианна оформили десять лет спустя, в 1996 году. 

Принцесса Диана, принц Чарльз, король Испании Хуан Карлос с супругой, королевой Софией, апрель 1986 года

 

 



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