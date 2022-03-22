Мнение: Военный цикл-3. Дело рядового Сычева

На обложке ролика: рядовой Сычев с матерью.

Продолжаем разговор о “теории бесконфликтности” русского народа. Сегодня разговор пойдет о таком явлении советской/российской армии, как дедовщина. Как совместить стремление русского человека избегать конфликтов – и “дедовщину”, порождающую в ряде случаев самые изощренные издевательства. Рассматриваем этот вопрос на примере нашумевшего “дела рядового Сычева” (ему даже посвящена отдельная статья в Википедии) 2006 года.

Этим делом мы иллюстрируем на первый взгляд парадоксальный вывод – что такая на вид абсолютно мирная и глубоко положительная черта, как бесконфликтность, в реальности не то что не препятствует, а наоборот – способствует самым крайним и жестоким проявлениям “Дедовщины”, а также выталкивает наверх, “в начальство” людей с изначально садистическими деформациями психики.

Продолжение следует.