 

Мнение: Военный цикл-3. Дело рядового Сычева

22.03.2022, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На обложке ролика: рядовой Сычев с матерью.

Продолжаем разговор о “теории бесконфликтности” русского народа. Сегодня разговор пойдет о таком явлении советской/российской армии, как дедовщина. Как совместить стремление русского человека избегать конфликтов – и “дедовщину”, порождающую в ряде случаев самые изощренные издевательства. Рассматриваем этот вопрос на примере нашумевшего “дела рядового Сычева” (ему даже посвящена отдельная статья в Википедии) 2006 года.

Этим делом мы иллюстрируем на первый взгляд парадоксальный вывод – что такая на вид абсолютно мирная и глубоко положительная черта, как бесконфликтность, в реальности не то что не препятствует, а наоборот – способствует самым крайним и жестоким проявлениям “Дедовщины”, а также выталкивает наверх, “в начальство” людей с изначально садистическими деформациями психики.

Продолжение следует.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / ФЗНЦ займется освобождением удерживаемой в США Миры Тэрады

05.11 / «Во сне ты горько плакал»? Теперь — наяву

28.06 / “Лицом о кафель”: Летучая рассказала о 40 швах на подбородке

10.06 / Что будет с курсом рубля после встречи Путина и Байдена: мнение экономиста

19.07 / Свинец в питьевой воде опасен для почечных больных даже в допустимых концентрациях

26.05 / Ученые: Горячая ванна и спортивные тренировки одинаково полезны для здоровья

25.12 / Политика: Пашинян удержал власть вопреки всему

25.05 / За уфологами и людьми, которых похищали пришельцы, тайно наблюдает правительство

22.03 / Жириновский объяснил отсутствие поддержки Путина со стороны Лукашенко: Уровень директора совхоза

28.06 / Будьте в тренде: ракушки, море, цветы и другие модные идеи для летнего дизайна ногтей в 2021-м

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика