Минобороны: Российская армия преследует отступающую 54-ю бригаду ВСУ

Вооруженные силы РФ за день в ходе спецоперации на Украине продвинулись на четыре км и дошли до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских ВС, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на четыре километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка», – передает его слова ТАСС.

С начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 236 беспилотников, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

—