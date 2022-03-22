 

Магазины duty free пожаловались на критическое положение из-за санкций

22.03.2022, 19:43, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» планирует выдвинуть на обсуждение вопрос о поддержке магазинов беспошлинной торговли (duty free), сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Отмечается, что магазины беспошлинной торговли в РФ оказались в критическом положении и нуждаются в адресной помощи, рассказал РБК исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.

Магазины зависят от международного пассажиропотока, который сократился, указывает Дзоблаева. Напомним, с 28 февраля ЕС и еще ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на начало спецоперации на Украине.

Россия ввела зеркальные ограничения для 37 стран, а рейсы в открытые страны отменялись из-за риска ареста российских самолетов.  

Спрос на товары в магазинах duty free в марте 2022 года упал в два раза, констатирует Дзоблаева. Покупательская способность резко сократилась из-за резкого ослабления курса рубля.

Помощью, уже оказанной правительством, магазины duty free не смогли воспользоваться в полной мере, так как она привязана к конкретному виду экономической деятельности.

В качестве меры поддержки для магазинов duty free могут стать льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы или освобождение от арендной платы со стороны аэропорта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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