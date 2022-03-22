 

Проханов назначен главным редактором «Новой газеты»

22.03.2022, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совет директоров «Новой газеты» принял решение назначить главой издания известного российского журналиста Александра Проханова. Бывший главред «Новой» Дмитрий Муратов уволен по отрицательным мотивам и больше не сможет работать в российских СМИ. 

«Я не ожидал, что мне предложат эту должность, но в нынешней ситуации я готов принять этот крест. Газету нужно будет очищать от той скверны, которая творилась на её страницах почти 30 лет. Даже из этого убого сортира я сделаю настоящее патриотическое СМИ», – заявил Проханов.

В настоящий момент все сотрудники «Новой газеты» выведены за штат. Как нам стало известно, в ближайшее время все они пройдут проверку на детекторе лжи, после чего будет принято решение о возможности продления трудовых договоров. Кроме того, Проханов пообещал опубликовать все внутренние материалы редакции, включая рабочую переписку. 

«Я мельком глянул документы и обомлел – от каждого второго черновика просто воняет русофобией и антисоветизмом. Мы проанализируем каждый материал, а компетентные органы дадут оценку каждому написанному в них слову», – заверил Проханов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Позднесоветская Америка

31.05 / Три трендовые стрижки для тех, кто не готов жертвовать временем на укладку

07.03 / Роспотребназдор проведёт санитарную проверку квартир участников несанкционированных митингов

11.10 / Число заболевших коронавирусом поставило мировой рекорд

15.02 / В Роскачестве рассказали, как распознать программу-шпиона на своем смартфоне

23.08 / Земля за 26 лет лишилась 28 трлн тонн льда

09.04 / Готовность к полёту №1

20.03 / Дима Билан: Манижа рискует не попасть в десятку исполнителей на Евровидении

12.07 / Мнение: Обстрелы Стаханова. 11.07.2020

20.10 / Ученые: Неизвестная ранее ошибка строителей раскрыла тайну создания пирамиды Хеопса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика