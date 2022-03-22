Проханов назначен главным редактором «Новой газеты»

Совет директоров «Новой газеты» принял решение назначить главой издания известного российского журналиста Александра Проханова. Бывший главред «Новой» Дмитрий Муратов уволен по отрицательным мотивам и больше не сможет работать в российских СМИ.

«Я не ожидал, что мне предложат эту должность, но в нынешней ситуации я готов принять этот крест. Газету нужно будет очищать от той скверны, которая творилась на её страницах почти 30 лет. Даже из этого убого сортира я сделаю настоящее патриотическое СМИ», – заявил Проханов.

В настоящий момент все сотрудники «Новой газеты» выведены за штат. Как нам стало известно, в ближайшее время все они пройдут проверку на детекторе лжи, после чего будет принято решение о возможности продления трудовых договоров. Кроме того, Проханов пообещал опубликовать все внутренние материалы редакции, включая рабочую переписку.

«Я мельком глянул документы и обомлел – от каждого второго черновика просто воняет русофобией и антисоветизмом. Мы проанализируем каждый материал, а компетентные органы дадут оценку каждому написанному в них слову», – заверил Проханов.

—