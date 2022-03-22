 

Польша предложила США изучить возможность исключения РФ из G20

22.03.2022, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения РФ из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом сообщил министр развития и технологий Польши Петр Новак.

«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении РФ из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Колесникова: Мы просим власти Беларуси не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами

19.12 / В Петербурге предложили бесплатно отправить новогодние открытки

16.08 / Кузин: Нет оснований говорить о перегрузке больниц пациентами с COVID-19. Реанимационные кровати у нас заняты на 13%, аппараты ИВЛ – на 3%

12.12 / Речь ведь не о России — связь конгрессмена США с китайской шпионкой не смутила спикера

27.02 / Политолог Матвейчев – сомневающимся звездам: А почему 8 лет молчали о геноциде на Донбассе?

02.01 / Французы восхитились новогодним обращением Путина

20.07 / Путин назначил и.о. губернатора Хабаровского края

28.03 / Кулеба: Франция сейчас может взять на себя лидерскую роль в перезагрузке нормандского формата

04.01 / Welt – год экономических разочарований — продление локдауна грозит Германии волной банкротства

21.03 / Facebook разработал браслет дополненной реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика