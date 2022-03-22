Польша предложила США изучить возможность исключения РФ из G20

Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения РФ из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом сообщил министр развития и технологий Польши Петр Новак.

«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении РФ из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.

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