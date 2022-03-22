Польша предложила США изучить возможность исключения РФ из G20
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Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения РФ из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом сообщил министр развития и технологий Польши Петр Новак.
«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении РФ из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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