В КТК заявили о перспективе сокращения отгрузки нефти через порт Новороссийска вдвое

В случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может сократить объемы отгрузки нефти вполовину, сообщил глава компании Николай Горбань.

«Сокращение (отгрузок нефти в результате остановки работы двух ВПУ – ред.) будет довольно существенным, более половины. Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – цитирует Горбаня РИА «Новости».

По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.

«ВПУ-2 может быть остановлена. В результате будет сокращена погрузка, ну и, соответственно, перекачка по нефтепроводу. При такой ситуации КТК не справится с заявками (грузоотправителей). Вынуждены будем объявить сокращение. Если это продлится довольно долго, то вплоть до остановки перекачки нефти», – указал он.

Ранее во вторник Горбань заявил, что в случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) КТК возможна остановка отгрузок нефти. Он также подтвердил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.

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