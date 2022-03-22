 

В КТК заявили о перспективе сокращения отгрузки нефти через порт Новороссийска вдвое

22.03.2022, 18:55, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!В случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может сократить объемы отгрузки нефти вполовину, сообщил глава компании Николай Горбань.

«Сокращение (отгрузок нефти в результате остановки работы двух ВПУ – ред.) будет довольно существенным, более половины. Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – цитирует Горбаня РИА «Новости».

По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.

«ВПУ-2 может быть остановлена. В результате будет сокращена погрузка, ну и, соответственно, перекачка по нефтепроводу. При такой ситуации КТК не справится с заявками (грузоотправителей). Вынуждены будем объявить сокращение. Если это продлится довольно долго, то вплоть до остановки перекачки нефти», – указал он.

Ранее во вторник Горбань заявил, что в случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) КТК возможна остановка отгрузок нефти. Он также подтвердил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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