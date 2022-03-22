 

Кожаные ботфорты до бедра и смелое декольте: Сандра Буллок на премьере в Лос-Анджелесе

22.03.2022, 18:25, Разное
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Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма “Затерянный город” (The Lost City), главные роли в котором сыграли Дэниел Рэдклифф, Брэд Питт, Ченнинг Татум и Сандра Буллок. Мужчины специальный показ пропустили, но Сандра не растерялась и появилась на красной дорожке сольно, в роскошном образе. Для премьеры 57-летняя актриса выбрала платье из кутюрной коллекции Elie Saab 2022 года – обтягивающий лиф платья в нежно-розовых лепестках переходит в пышную юбку малинового цвета эффектным деграде и неожиданно раскрывается высоким разрезом до бедра. Вместо классических лодочек Буллок выбрала высокие ботфорты с острым мысом, а руки прикрыла коротким черным жакетом. Модные критики отметили смелость актрисы, однако мнения насчет блейзера разделились.

Впрочем, оскароносной звезде Голливуда, кажется, все равно. Недавно она заявила, что намерена сделать перерыв в актерской карьере, чтобы больше времени уделять своей мужу и приемным детям – 12-летнему Луи и 9-летней Лейле.

Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда нахожусь на ней. Но это работа 24/7, а сейчас я хочу быть 24/7 со своими детьми и семьей и быть там, где я наиболее счастлива. Это продлится… какое-то время, – заявила актриса.

Сандра Буллок

Фильм “Затерянный город” рассказывает о писательнице Лоретте Сейдж (Сандра Буллок). Она пишет романы, действие которых происходит в разных экзотических местах, а главный герой — Дэш, модель с обложки Алан (Ченнинг Татум). Эксцентричный миллиардер (Дэниел Рэдклифф) похищает Лоретту, чтобы она помогла ему найти некий затерянный город, а Алан вызывается спасать ее из рук злодея. Спасти писательницу хочет и телохранитель (Брэд Питт) . В итоге персонажи оказываются в джунглях и внезапно обнаруживают, что жизнь может быть намного более странной и романтичной, чем любое литературное произведение. 



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